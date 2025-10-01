  1. استانها
تحقق یکی از قدیمی‌ترین مطالبات مردم کنگان آغاز شد

بوشهر- شهردار بندر کنگان گفت: عملیات اجرایی سنگ‌فرش خیابان ابوذر به عنوان یکی از قدیمی‌ترین مطالبات مردم کنگان که سال‌ها در حد وعده باقی مانده بود، آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل ایدانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: پس از سال‌ها انتظار و پیگیری‌های مداوم شهروندان، عملیات اجرایی سنگ‌فرش خیابان ابوذر بندر کنگان، یکی از قدیمی‌ترین مطالبات مردم، آغاز شد.

شهردار بندر کنگان اضافه کرد: این طرح که به عنوان یکی از پروژه‌های مهم شهرداری در حوزه زیباسازی و بهسازی معابر تعریف شده، با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهری و ایجاد جلوه‌ای تازه در سیمای شهر در حال اجراست.

وی بیان کرد: اجرای سنگ‌فرش به جای آسفالت، علاوه بر دوام و ماندگاری بیشتر، به بهبود منظر شهری، رونق فعالیت‌های اجتماعی و افزایش ایمنی عابران پیاده کمک خواهد کرد. مدیریت شهری مصمم است خیابان ابوذر را به الگویی در طراحی معابر شهری کنگان تبدیل کند.

شهردار بندر کنگان افزود: انتظار داریم با تکمیل این پروژه، هم رضایت عمومی شهروندان افزایش یابد و هم فضای خیابان به مکانی پویا برای حضور اجتماعی مردم و کسب‌وکارهای محلی تبدیل شود.

روابط عمومی شهرداری بندر کنگان نیز با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن قدردانی از صبوری شهروندان اعلام کرد: خیابان ابوذر پس از اجرای سنگ‌فرش به یکی از زیباترین و ماندگارترین معابر شهر بدل خواهد شد و مدیریت شهری اجرای چنین پروژه‌هایی را ادامه خواهد داد.

