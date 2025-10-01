به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل ایدانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: پس از سال‌ها انتظار و پیگیری‌های مداوم شهروندان، عملیات اجرایی سنگ‌فرش خیابان ابوذر بندر کنگان، یکی از قدیمی‌ترین مطالبات مردم، آغاز شد.

شهردار بندر کنگان اضافه کرد: این طرح که به عنوان یکی از پروژه‌های مهم شهرداری در حوزه زیباسازی و بهسازی معابر تعریف شده، با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهری و ایجاد جلوه‌ای تازه در سیمای شهر در حال اجراست.

وی بیان کرد: اجرای سنگ‌فرش به جای آسفالت، علاوه بر دوام و ماندگاری بیشتر، به بهبود منظر شهری، رونق فعالیت‌های اجتماعی و افزایش ایمنی عابران پیاده کمک خواهد کرد. مدیریت شهری مصمم است خیابان ابوذر را به الگویی در طراحی معابر شهری کنگان تبدیل کند.

شهردار بندر کنگان افزود: انتظار داریم با تکمیل این پروژه، هم رضایت عمومی شهروندان افزایش یابد و هم فضای خیابان به مکانی پویا برای حضور اجتماعی مردم و کسب‌وکارهای محلی تبدیل شود.

روابط عمومی شهرداری بندر کنگان نیز با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن قدردانی از صبوری شهروندان اعلام کرد: خیابان ابوذر پس از اجرای سنگ‌فرش به یکی از زیباترین و ماندگارترین معابر شهر بدل خواهد شد و مدیریت شهری اجرای چنین پروژه‌هایی را ادامه خواهد داد.