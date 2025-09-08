به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل ایدانی ظهر دوشنبه در بازدید از بافت قدیم شهر کنگان اظهار کرد: این بازدید با هدف بررسی میدانی وضعیت موجود و برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های ساماندهی، نورپردازی و بهسازی فضاهای عمومی با محوریت کاشت گل‌های زینتی به‌ویژه گل کاغذی انجام شد.

شهردار بندر کنگان افزود: گل کاغذی به دلیل مقاومت بالا در شرایط آب و هوایی جنوب کشور و زیبایی بصری، از جمله گیاهانی است که می‌تواند در ارتقای سیمای شهری کنگان نقش چشمگیری ایفا کند.

شهردار کنگان با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به هویت فرهنگی بافت قدیم، بیان کرد: بافت قدیم کنگان شناسنامه فرهنگی و تاریخی شهر است و حفظ اصالت آن در عین توجه به نیازهای روز، از اولویت‌های مدیریت شهری به شمار می‌رود.

وی گفت: ما در نظر داریم با اجرای طرح‌های ساماندهی و بهسازی، روح تازه‌ای به این بخش از شهر ببخشیم.

ایدانی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده برای زیباسازی معابر و فضاهای عمومی افزود: کاشت گل‌های زینتی از جمله گل کاغذی، نورپردازی معابر، و بهسازی نماهای شهری می‌تواند علاوه بر ارتقای کیفیت محیط زندگی، به ایجاد فضایی دلنشین برای شهروندان منجر شود.

وی ادامه داد: اجرای این برنامه‌ها نه تنها رضایتمندی شهروندان را افزایش می‌دهد بلکه در جذب گردشگران داخلی و خارجی نیز تأثیرگذار خواهد بود.

بافت تاریخی کنگان ظرفیت‌های ارزشمندی دارد که با ساماندهی و زیباسازی آن می‌توان این ظرفیت‌ها را به فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی تبدیل کرد.

شهردار بندر کنگان در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت شهری بر آن است تا با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و همراهی مردم، برنامه‌های توسعه‌ای را به گونه‌ای پیش ببرد که ضمن حفظ اصالت فرهنگی بافت قدیم، شهری زیبا، پویا و سرزنده برای نسل امروز و فردا فراهم شود.