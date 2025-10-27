به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، پیتر سیارتو، وزیر امور خارجه مجارستان، در پاسخ به سوالات نمایندگان پارلمان کشورش بار دیگر تأکید کرد که دولت مجارستان با طرح کمیسیون اروپا برای ممنوعیت کامل نفت و گاز روسیه تا اوایل سال ۲۰۲۸ و همچنین تحریم‌های انرژی اتحادیه اروپا علیه روسیه مخالف است.

وزیر امور خارجه مجارستان سپس خاطرنشان کرد که تحریم‌ها (علیه روسیه) به هدف خود نرسیده‌اند و به پایان درگیری در اوکراین نیز منجر نشده‌اند، اما سران اتحادیه اروپا با وجود این شکست‌ها، قصد ندارند سیاست‌های خود را کنار بگذارند.

پیتر سیارتو هشدار داد: آنها می‌خواهند نه تنها اقتصاد، بلکه امنیت منابع انرژی اروپا را نیز تضعیف کنند. ما تا آخر مبارزه خواهیم کرد و از تمام ابزارهای سیاسی و قانونی موجود برای تضمین امنیت تامین انرژی مجارستان استفاده خواهیم کرد.

سیارتو به نمایندگان پارلمان کشورش اطمینان داد که دولت رویکرد پیشنهادی بروکسل را نخواهد پذیرفت.