به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد، مسکو در واکنش به تصویب نوزدهمین بسته تحریم‌های ضدروسی توسط اتحادیه اروپا، فهرست افراد منع شده از ورود به خاک این کشور را گسترده داده و ورود شمار دیگری از نمایندگان نهادهای اروپایی به روسیه را ممنوع کرده است.

وزارت خارجه روسیه پیشتر در بیانیه‌ای اعمال آخرین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه مسکو را محکوم کرده و آن را غیرقانونی و مخرب برای خود اروپا خوانده بود.

بر اساس این بیانیه، «مسکو هرگونه اقدام زورگویانه یک‌جانبه و غیرقانونی را قویا محکوم و تأکید کرد که اتحادیه اروپا برای تشکیل بسته نوزدهم تحریم‌ها، کفگیر خود را به ته دیگ زده است».

وزارت خارجه روسیه همچنین هشدار داد که «اتحادیه اروپا کورکورانه به مسیر خودکشی خود ادامه می‌دهد و متوجه نیست که تهدید کشورهای ثالث به تحریم‌های ثانویه و ایفای نقش پلیس جهانی برایش تبعات خواهد داشت».