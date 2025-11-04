خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: راهپیمایی سیزدهم آبان، تجلی‌بخش یکی از ماندگارترین صحنه‌های وحدت و بصیرت ملت ایران در طول تاریخ انقلاب اسلامی است. این روز که به‌درستی به «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» نام‌گذاری شده است، تنها یک یادبود تاریخی نیست؛ بلکه زنده‌ترین نماد استمرار آرمان‌هایی است که دانش‌آموزان و جوانان انقلابی با شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» در طلب آن قیام کردند.

«لبیک به آرمان‌های امام» توسط لرستانی‌ها

سیزدهم آبان، پیوند ناگسستنی سه رویداد بزرگ - تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان در ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳۵۸- را در خود جای‌داده و هر ساله چون نگینی درخشان، خاطره مقاومت در برابر استعمار و استکبار را در اذهان زنده می‌کند.

این راهپیمایی پرشور، تنها یک حرکت نمادین نیست؛ بلکه بیانیه غرورآمیز مردمی است که در برابر زورگویی‌های جهانی ایستاده‌اند و فریاد می‌زنند: ما تا تحقق آرمان‌های عدالت‌خواهانهٔ امام و شهدا، از مسیر انقلاب منحرف نخواهیم شد.

در این میان، مردم غیرتمند و انقلابی لرستان، همچون نگینی درخشان در تارک این حرکت عظیم ملی می‌درخشند، آنها که همواره در طول تاریخ انقلاب، پیشتاز میدان‌های وفاداری و ایثار بوده‌اند، در راهپیمایی سیزدهم آبان نیز با حضور پرشور و یکپارچه خود، یکی از زنده‌ترین تصاویر مردمی «لبیک به آرمان‌های امام» را خلق می‌کنند.

حضور پرشکوه لرهای غیور، تنها یک «حضور» نیست؛ روایتی است از پیوند ناگسستنی دشت و کوهستان با آرمان‌های ملتی که در سایهٔ وحدت، هیچگاه اجازه نخواهند داد خاری بر امنیت و سربلندی این مرزوبوم بنشیند.

باید انسجام و قدرت خود را به جهانیان ثابت کنیم

یک دانش آموز خرم‌آبادی حاضر در راهپیمایی ۱۳ آبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ما در این روز نشان می‌دهیم که اقتدار مملکت و ایران اسلامی و حماسه‌هایی که در اوایل انقلاب نشان دادیم، به‌علاوه اینکه مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان انقلاب اسلامی و نظام هست، نماد ملیت و اقتدار و هیمنه ایرانی بودن ما است.

وی عنوان کرد: شرکت در راهپیمایی فرصتی است که باید آن را غنیمت بشماریم و در واقع ادای دین ما به‌نظام و این انقلاب هست.

این دانش آموز خرم‌آبادی، افزود: حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان نشانه وحدت و انسجام ملی است. ما باید این انسجام و قدرت خود را به جهانیان ثابت کنیم.

۱۳ آبان یادآور ایستادگی و بصیرت ملت ایران در مقابل استکبار جهانی است

دانش آموز دیگر خرم‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حضور در این راهپیمایی درست است که نمادین هست، اما باعث اتحاد و همبستگی بین همه مردم می‌شود.

وی ادامه داد: روز ۱۳ آبان یادآور ایستادگی و بصیرت ملت ایران در مقابل استکبار جهانی است.

این دانش آموز حاضر در راهپیمایی ۱۳ آبان خرم‌آباد، یادآور شد: حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان، تجدید میثاق با آرمان‌های نظام، انقلاب، امام و مقام معظم رهبری است.

آمریکا بزرگ‌ترین مستکبر دنیا است

شهروند دیگر خرم‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همه به نوبه خودمان وظیفه داریم در این راهپیمایی حاضر شویم، حضور هر چه باشکوه‌تر و قوی‌تر، مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی است.

وی در ادامه سخنان خود، عنوان کرد: پیام این حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان، پیام استکبارستیزی است، چرا که استکبار، ریشه استعمار و به بند کشیدن دیگران است.

این شهروند حاضر در راهپیمایی ۱۳ آبان، افزود: به نظر من آمریکا بزرگ‌ترین مستکبر دنیا است، به همین خاطر امروز در راهپیمایی ۱۳ آبان شرکت کرده‌ام تا به ندای آزادی‌خواهان پاسخ بدهیم.

۱۳ آبان صدای فریاد دانش‌آموزان و دانشجویان ایران علیه استکبار است

دانشجوی دیگر خرم‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امروز در این راهپیمایی شرکت کرده‌ام چرا که این حضور من مشت محکمی بر دهان استکبار، اسرائیل و آمریکا است.

وی عنوان کرد: ۱۳ آبان صدای فریاد دانش‌آموزان و دانشجویان ایران بر علیه استکبار و رژیم صهیونیستی است.

این دانشجو حاضر در راهپیمایی ۱۳ آبان، بیان داشت: امروز به‌عنوان یک دهه هشتادی و به‌عنوان معلم آینده در این راهپیمایی شرکت کرده‌ام.

جشن ملی مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان

حجت‌الاسلام احمدرضا غلامی سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان نیز دراین‌رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در استان لرستان مردم از همه نقاط و حتی از دورترین روستاها در این راهپیمایی شرکت کرده‌اند.

وی عنوان کرد: راهپیمایی ۱۳ آبان با محوریت مدارس و حضور جوانان و نوجوانان در استان برنامه‌ریزی‌شده است.

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان، بیان داشت: برنامه‌های متنوع زیادی در حاشیه این راهپیمایی در استان پیش‌بینی‌شده است.

حجت‌الاسلام غلامی با تأکید بر اینکه همه ادارات و نهادها برای حضور در این راهپیمایی پای‌کار آمده‌اند تا یک جشن ملی در استان شاهد باشیم، عنوان کرد: مردم لرستان این روز را گرامی داشته‌اند تا در ذهن‌هایی که قبلاً در شکل‌گیری انقلاب حاضر نبوده‌اند، نهادینه شود.

وی با اشاره به برگزاری این راهپیمایی از میدان شهدا تا مصلای الغدیر شهر خرم‌آباد، گفت: سخنران این مراسم نیز آیت‌الله مبلغی نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری هستند.

بنابراین گزارش، راهپیمایی سیزدهم آبان یک‌بار دیگر با حماسه‌آفرینی مردم غیرتمند لرستان، به تجلی‌گاهی از وحدت کلمه و عزم ملی تبدیل شد، حضور پرشور آنها در سایه‌سار زاگرسِ استوار، پیام روشنی به جهانیان بود: ملتی که با ایثار و ایمان، راه شهدا را ادامه دهد، هیچ گزندی را از هیچ متجاوزی نخواهد هراسید. سیزدهم آبانِ لرستان، نه یک پایان که آغازی بر ادامه راهی است که تا فراسوی پیروزی نهایی، در پرتو شعائر انقلاب اسلامی خواهد درخشید.