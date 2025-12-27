به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمدرضا غلامی روز شنبه در یکصد و سی و نهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان لرستان، با تشریح برنامههای گرامیداشت یومالله نهم دی و دیگر مناسبتهای پیشرو، بر اهمیت این روز در تاریخ انقلاب اسلامی تأکید کرد.
۹ دی؛ تجدید میثاق امت با ولایت و انقلاب
سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان لرستان با اشاره به جایگاه یومالله نهم دی اظهار داشت: نهم دی نماد بصیرت، آگاهی و حضور بهموقع مردم در دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی است و امسال این روز با شعار «تجلی انسجام ملی» گرامی داشته میشود.
وی افزود: این روز، تجدید میثاق امت با امام، ولایت فقیه و آرمانهای انقلاب اسلامی است و مردم استان لرستان همانگونه که در حماسه ۸ دی ۱۳۸۸ پیشگام بودند، امسال نیز در برگزاری باشکوه مراسم ۸ و ۹ دی نقشآفرینی مؤثری خواهند داشت.
سخنران ویژه مراسم ۹ دی در لرستان
حجت الاسلام غلامی با اشاره به برنامه محوری این مناسبت گفت: سخنران اصلی مراسم گرامیداشت یومالله نهم دی در استان لرستان، حجتالاسلام والمسلمین احمدرضا حاجتی، امام جمعه موقت اهواز خواهد بود که به تبیین فلسفه، ابعاد و پیامهای این حماسه مردمی خواهد پرداخت.
وی ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی، فرهنگی و نهادهای انقلابی در اجرای این مراسم، خاطرنشان کرد: همافزایی میان نهادها نقش مهمی در برگزاری هرچه باشکوهتر برنامههای دهه بصیرت دارد.
دهه بصیرت؛ فرصتی برای تقویت مسیر انقلاب
سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان با بیان اینکه دهه بصیرت فرصت مغتنمی برای افزایش آگاهی عمومی است، گفت: با اوجگیری برنامهها در نهم دی، زمینه تقویت بصیرت اجتماعی و سیاسی برای ادامه مسیر انقلاب اسلامی فراهم میشود.
وی همچنین به برنامههای سیزدهم دیماه اشاره کرد و افزود: مراسم گرامیداشت سالروز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به صورت کشوری و با محوریت سپاه برگزار خواهد شد و استان لرستان نیز با تمام ظرفیتها در اجرای این برنامهها مشارکت خواهد داشت.
اجتماع بزرگ بانوان لرستان در ۱۷ دی
حجت الاسلام غلامی در ادامه به گرامیداشت سالروز کشف حجاب رضاخانی در هفدهم دیماه اشاره کرد و اظهار داشت: در این روز، اجتماع بزرگ بانوان استان لرستان با حضور دختران و بانوان در محل قلعه تاریخی فلکالافلاک برگزار میشود.
وی تصریح کرد: این اجتماع با هدف اعلام انزجار عمومی از سیاستهای ضد دینی رضاخان و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی آن و همچنین تأکید بر جایگاه عفاف و حجاب در جامعه اسلامی برگزار خواهد شد.
برگزاری مراسم ۹ دی در ۳۰ نقطه استان
سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان لرستان با اشاره به نقش آموزش و پرورش، حوزههای علمیه و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در اجرای برنامهها، گفت: مراسم گرامیداشت یومالله نهم دی در ۳۰ نقطه استان لرستان برگزار میشود و روحانیون اعزامی با حضور در مساجد و محافل مختلف به تبیین ابعاد این حماسه تاریخی خواهند پرداخت.
وی در پایان تأکید کرد: حضور پرشور مردم در این مراسم، پاسخی قاطع به توطئههای دشمنان و نشانهای از پویایی و انسجام ملت ایران در مسیر انقلاب اسلامی است.
