صادرات تراشه های انویدیا به بازار چین آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به نظر میرسد این تصمیم بحث و گمانه زنی درباره آنکه آیا انویدیا و رقبایش باید با فروش تراشه به چین رهبری خود بر بازار جهانی را حفظ کنند یا از فروش محصولات خودداری کنند، پایان میدهد. البته دولت چین به شرکتهای داخلی اعلام کرده از فناوری آمریکایی استفاده نکنند و به همین دلیل مشخص نیست تصمیم دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به فروش محمولههای جدید منجر میشود یا خیر.
ترامپ در پستی نوشت در این باره به شیء جین پینگ رئیس جمهور چین اطلاع داده و او واکنش مثبتی داشته است.
به گفته او وزارت بازرگانی آمریکا مشغول نهایی سازی جزئیات این تنظیمات است و همین عملکرد برای تراشههای هوش مصنوعی شرکتهای دیگر مانند AMD و اینتل به کار میرود.
طبق پست رئیس جمهور آمریکا، شرکتها باید کارمزدی ۲۵ درصدی بپردازند. کاخ سفید نیز این رقم را تأیید کرد که بالاتر از کارمزد ۱۵ درصدی است که در ماه آگوست پیشنهاد شد. ترامپ در این باره در شبکه اجتماعی تروث نوشت: ما از امنیت ملی دفاع میکنیم، فرصتهای شغلی آمریکایی ایجاد و رهبری آمریکا در هوش مصنوعی را حفظ میکنیم. مشتریان آمریکایی انویدیا با تراشههای خارق العاده و بسیار پیشرفته بلک وی و به زودی تراشه رابین پیشروی میکنند که هیچ کدام از آنها بخشی از این معامله نیستند.
