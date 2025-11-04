به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص بررسی روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: برای اجرای یک قانون خوب، نیاز به وجود یک دولت مقتدر است، اما در هیئت مقررات زدایی و وزارت اقتصاد چنین اقتداری دیده نمی‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: زمانی که عزمی در دولت نباشد، حتی از سامانه‌ای که برقرار شده است، سو استفاده می‌شود، به این معنا که مدیران دولتی، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه به علت ضعف و ناکارآمدی که نمی‌توانند حاکمیت و قدرت خودشان را در جهت پیشبرد وظایفشان انجام دهند، صدور مجوز را به عنوان یک اهرم قدرت در اختیار خود می‌گیرند.

وی ادامه داد: بر این اساس، به هر کسی بخواهند مجوز دهند با امضای وزیر یا فلان معاون وزیر انجام می‌دهند، اما اگر نخواهند کاری انجام دهند آنقدر فرد مراجعه‌کننده را دور خودش می‌چرخانند تا ناامید شود.