  1. سیاست
  2. مجلس
۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۳۵

انتقاد زنگنه از برخورد سلیقه‌ای در صدور مجوز کسب‌وکار

انتقاد زنگنه از برخورد سلیقه‌ای در صدور مجوز کسب‌وکار

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: متاسفانه عده‌ای صدور مجوز کسب‌وکار را اهرم قدرت خود می‌دانند و به هر که بخواهند مجوز می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص بررسی روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: برای اجرای یک قانون خوب، نیاز به وجود یک دولت مقتدر است، اما در هیئت مقررات زدایی و وزارت اقتصاد چنین اقتداری دیده نمی‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: زمانی که عزمی در دولت نباشد، حتی از سامانه‌ای که برقرار شده است، سو استفاده می‌شود، به این معنا که مدیران دولتی، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه به علت ضعف و ناکارآمدی که نمی‌توانند حاکمیت و قدرت خودشان را در جهت پیشبرد وظایفشان انجام دهند، صدور مجوز را به عنوان یک اهرم قدرت در اختیار خود می‌گیرند.

وی ادامه داد: بر این اساس، به هر کسی بخواهند مجوز دهند با امضای وزیر یا فلان معاون وزیر انجام می‌دهند، اما اگر نخواهند کاری انجام دهند آنقدر فرد مراجعه‌کننده را دور خودش می‌چرخانند تا ناامید شود.

کد مطلب 6644863
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها