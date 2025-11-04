به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقری در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، اظهار کرد: دشمنان ایران اسلامی به ویژه رژیم جعلی اسرائیل بدانند که طبق وعده الهی و فرمایش امام (ره) و مقام معظم رهبری، از صحنه روزگار محو خواهند شد و این روز نزدیک است.



نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سوء‌استفاده از مطالب امثال بنده نمی‌تواند شکست‌های مفتضحانه رژیم جعلی اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه را کتمان کند؛ اگر عرضه و قدرت داشتید، ملتمسانه به دنبال آتش‌بس توسط ارباب خود یعنی آمریکای جنایتکار نبودید و اگر عرضه و قدرت داشتید، جنگ را ادامه می‌دادید، اما شکست را قبول کردید.



وی ادامه داد: جلادان رژیم صهیونیستی بدانند با اختلاف‌افکنی و سوء‌استفاده از اظهارنظرهای داخلی ما نمی‌توانند در صفوف ایران اسلامی و مسئولان کشورمان رخنه و نفوذ کنند. انقلاب اسلامی ریشه و بنیان همه ظالمان جهان را خواهد خشکاند و این روز نزدیک است.