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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۵۷

قالیباف فردا عازم پاکستان خواهد شد

قالیباف فردا عازم پاکستان خواهد شد

رئیس مجلس شورای اسلامی به دعوت رئیس مجلس ملی پاکستان فردا عازم پاکستان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به دعوت آقای "ایاز صادق" رئیس مجلس ملی پاکستان، صبح چهارشنبه (۱۴ آبان ماه) و در راس هیئتی از نمایندگان مجلس، عازم اسلام‌آباد خواهد شد.

قالیباف در اسلام آباد با رئیس و نمایندگان مجلس ملی و مجلس سنای پاکستان گفتگو خواهد داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با مقامات ارشد سیاسی از جمله نخست وزیر پاکستان نیز دیدار و رایزنی خواهد کرد.

قالیباف در جریان این سفر به ۲ شهر مهم لاهور و کراچی بعنوان مراکز فرهنگی و اقتصادی پاکستان سفر کرده و دیدارهایی با نخبگان فرهنگی و مذهبی و تجار و بازرگانان پاکستان خواهد داشت.

تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان، فداحسین مالکی، محمدنور دهانی و رحمدل بامری، مهرداد گودرزوند و فضل الله رنجبر، رئیس مجلس شورای اسلامی را در این سفر همراهی می‌کنند.

جمهوری اسلامی پاکستان، پرجمعیت‌ترین کشور در میان همسایگان ایران است و حجم تجارت دو کشور از مرز ۳ میلیارد دلار عبور کرده و طرفین مصمم هستند با هدف‌گذاری دقیق و رفع موانع موجود، حجم این مبادلات را به ۱۰ میلیارد دلار افزایش دهند.

کد مطلب 6645116
حسین کشتکار

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