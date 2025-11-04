به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه رستم‌پور، رئیس سازمان شیلات ایران با تأکید بر نقش امنیت غذایی و مصرف غذای سلامت، خواستار تحلیل دقیق برنامه‌ها، تعامل گسترده با دانشگاه‌ها و تمرکز بر اقتصاد دریامحور در چارچوب فناوری‌های نوین شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با ابراز خرسندی از سند تهیه شده در حوزه شیلات، از مدیران ستادی و استانی خواست تا ضمن تحلیل این برنامه، به استخراج موضوعات مؤثر بپردازند.

رستم‌پور افزود: در شرایط تحریم‌های ظالمانه کشور، به عواملی که باعث دامن زدن به گرانی‌ها شده نیز باید توجه شود و تأمین امنیت غذایی و معیشت مردم، دغدغه تمامی حوزه‌ها قرار گیرد.

وی بر تعامل بیشتر مدیران شیلاتی با اساتید و محققان دانشگاهی تاکید کرد و ادامه داد: نقاط ضعف حوزه‌های مختلف باید استخراج شود تا با کمک قشر دانشگاهی در جهت رفع آنها برنامه‌ریزی صورت گیرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفت: صرفه‌جویی در تمامی زیربخش‌ها، پیگیری پروژه‌های مربوط به بنادر، استمرار تولید میگو در کشور، تلاش در جهت برگزاری هرچه باشکوه‌تر نهمین نمایشگاه بین‌المللی آبزیان، ترغیب برای حضور بیشتر سرمایه‌گذاران شیلاتی و تشکیل کارگروه‌های ویژه در راستای ارتباط بیشتر دانشگاه و بخش اجرا را مورد تاکید قرار داد.

همچنین در این جلسه حضور مؤثر ترویج در کنار تحقیقات در راستای گسترش آخرین تکنولوژی‌ها به جامعه بهره‌بردار، انتخاب بهترین تقویم زمانی در زمینه الگوی کشت، بهبود حکمرانی، تمرکز بر ارزآور بودن تولیدات شیلاتی، تمرکز بر اقتصاد دریامحور در چارچوب تمامی برنامه‌های مربوط به تکنولوژی‌های نوین، افزایش مصرف محصولات سالم و ارگانیک با ترویج آبزیان، برگزاری دوره‌های آموزشی غیرشیلاتی با توجه به نیازهای مدیران و توجه به رفاهیات کارکنان سازمان در شرایط موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.