۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۴

صید ماهیان استخوانی ۲۰ درصد رشد کرد

صیادان شمال کشور تاکنون ۸۵۵ تن ماهیان استخوانی صید کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشد ۲۰ درصدی برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عباسپور نادری، معاون دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران از صید ۸۵۵ تن انواع ماهیان استخوانی دریای خزر از ابتدای فصل صید خبر داد و گفت: این میزان صید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد ۲۰ درصدی همراه بوده است.

وی افزود: از زمان شروع فصل صید ماهیان استخوانی تا پایان آبان ماه، در مجموع تعداد ۱۰۷ شرکت تعاونی پره شامل ۴۷ شرکت در استان گیلان، ۵۰ شرکت در مازندران و ۱۰ شرکت در استان گلستان موفق به صید ۸۵۵ تن انواع ماهیان استخوانی دریای خزر شدند.

وی ادامه داد: از این میزان صید ۳۴۸ تن به استان گیلان، ۴۶۴ تن به استان مازندران و ۴۲ تن به استان گلستان تعلق داشته است.

معاون دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران تأکید کرد: آمارها حاکی از آن است که صید ماهیان استخوانی دریای خزر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد ۲۰ درصدی، تعداد دفعات پره‌کشی با رشد ۵۷ درصدی و متوسط صید در هر پره‌کشی با کاهش ۲۳ درصدی همراه بوده است.

به گفته وی، مهمترین گونه‌های صید ماهیان استخوانی دریای خزر به ماهی سفید، کفال و کپور اختصاص دارد که صید آنها توسط تعاونی‌های پره استان‌های گلستان، مازندران و گیلان هر ساله به مدت حدود ۶ ماه انجام می‌شود.

