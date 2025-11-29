صید ماهیان استخوانی ۲۰ درصد رشد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عباسپور نادری، معاون دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران از صید ۸۵۵ تن انواع ماهیان استخوانی دریای خزر از ابتدای فصل صید خبر داد و گفت: این میزان صید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد ۲۰ درصدی همراه بوده است.
وی افزود: از زمان شروع فصل صید ماهیان استخوانی تا پایان آبان ماه، در مجموع تعداد ۱۰۷ شرکت تعاونی پره شامل ۴۷ شرکت در استان گیلان، ۵۰ شرکت در مازندران و ۱۰ شرکت در استان گلستان موفق به صید ۸۵۵ تن انواع ماهیان استخوانی دریای خزر شدند.
وی ادامه داد: از این میزان صید ۳۴۸ تن به استان گیلان، ۴۶۴ تن به استان مازندران و ۴۲ تن به استان گلستان تعلق داشته است.
معاون دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران تأکید کرد: آمارها حاکی از آن است که صید ماهیان استخوانی دریای خزر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد ۲۰ درصدی، تعداد دفعات پرهکشی با رشد ۵۷ درصدی و متوسط صید در هر پرهکشی با کاهش ۲۳ درصدی همراه بوده است.
به گفته وی، مهمترین گونههای صید ماهیان استخوانی دریای خزر به ماهی سفید، کفال و کپور اختصاص دارد که صید آنها توسط تعاونیهای پره استانهای گلستان، مازندران و گیلان هر ساله به مدت حدود ۶ ماه انجام میشود.
نظر شما