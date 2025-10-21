به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ نشست خبری مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در این محل برگزار شد.
محمدصدیق مرتضوی، رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در این نشست با اشاره به قدمت ۱۰۷ ساله این مؤسسه تحقیقاتی گفت: مؤسسه یکی از زیرمجموعههای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بوده که در حال انجام پژوهشهای کاربردی به منظور تأمین امنیت غذایی پایدار است.
وی افزود: پایش و رصد ذخایر آبزیان یکی از تکلیفهای مؤسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور است. در واقع ذخایر ژنتیک ما در دریا باید به گونهای مدیریت شود که پایداری ذخایر حفظ شود.
وی ادامه داد: اکوسیستم دریایی به گونهای باید مدیریت شود که بتواند خودش را احیا کند.
رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با اشاره به رویکرد جهانی در حوزه آبزیان اظهار کرد: رویکرد جهانی، صید محدود و حرکت به سوی تولید آبزی و آبزی پروری است. از این رو، روی راندمان آبزی پروری پژوهش میشود.
این مسئول دولتی با بیان این که بسیاری از پهنههای آبی کشور، توزیع نامتوازن دارند، گفت: در این عرصه با کاهش ذخایر ژنتیکی، آلودگی زیستی و… مواجه هستیم و بخشی از فعالیت ما در این حوزه است.
وی تاکید کرد: طرح تحقیقاتی و یافتههای علمی در ادامه در اختیار بهرهبرداران در قالب ترویج قرار میگیرد.
وی تصریح کرد: بر اساس اسناد بالادستی، برنامه هفتم پیشرفت، سند امنیت غذایی و برنامههای کلی اقتصاد دریا، محور فعالیتها هستند.
مرتضوی با بیان این که ۱۳ پژوهشکده در آبهای شمال و جنوب فعالیت دارند، یادآور شد: یکی از تکلیفهای سازمانها در برنامه هفتم استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در هر بخش است. در همین راستا ستاد هوش مصنوعی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) فعالیت دارد که این مؤسسه در این ستاد، را کاربرد هوش مصنوعی را در آبزیان بررسی میکند و مولفهها را تدوین خواهد کرد.
رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور درباره اجرایی کردن دادههای به دست آمده از پژوهشها، عنوان کرد: پس از تحقیقات، نتایج تبدیل به دستورالعمل شده و در ادامه اثربخشی اصلی را داریم که این دادهها وارد عرصه و مزرعه آبزیان میشود.
تکلیف حفاظت از زیستگاهها
مرتضوی در ادامه نشست به اهمیت حفاظت زیستگاههای دریایی اشاره کرد و گفت: حفاظت زیستگاهها یکی از بخشهای مورد توجه مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور است و گونههای در خطر و تخریب شده را احیا این گونهها را در دستور کار دارد. در این زمینه با سازمان ملی حفاظت محیط زیست هم همکاری داریم.
وی با اشاره به الگوی کشت آبزیان، عنوان کرد: یکی از ماموریتهای وزارت جهاد کشاورزی تدوین الگوی کشت است که الگوی کشت آبزیان یکی از این ماموریتها بوده که تدوین و ابلاغ شد.
وی افزود: اقتصاد دریامحور یک فرصت است که نباید با بهرهبرداری بیش از ظرفیت ذخایر دریایی خود را به خطر اندازیم. بنا بر تأکید رهبر معظم انقلاب باید بهرهبرداری حداکثری از ظرفیت دریا با حفظ اکوسیستم زیستی و ذخایر ژنتیکی باشد.
مرتضوی در پایان گفت: الگوی کشت آبزیان به تمام استانها از سوی سازمان شیلات کشور ابلاغ شده است و ما در مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نقش ناظر داریم که پایش میکنیم تا برنامهها درست پیش برود.
