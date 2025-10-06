به گزارش خبرگزاری مهر، عادل میرمجیدی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور مدیریت ضایعات و پسماندهای کشاورزی امروز دوشنبه در سی و یکمین وبینار آموزشی-تخصصی روابط عمومی گفت: مقدار دقیق ضایعات ۸ محصول زراعی و باغی از مرحله برداشت تا مصرف با اجرای طرح کلان کاهش ضایعات و بهره‌گیری از زائدات در محصولات کشاورزی تا ۲ ماه آینده مشخص می شود.

وی افزود: تاکنون ۸ محصول زراعی و باغی کشور همچون گندم، گوجه فرنگی، سیب، انگور، هلو و شلیل از مرحله برداشت تا مصرف در این طرح کلان ۵ ساله، تحت مطالعه و بررسی قرار گرفته‌ است و گزارش نهایی و نتایج آن طی ۲ ماه آینده منتشر خواهد شد.

وی اظهار کرد: این نخستین بار است که میزان ضایعات محصولات کشاورزی در ایران به‌صورت میدانی و دقیق سنجش می‌شود.

وی گفت: تمام اعداد و ارقامی که تاکنون در کشور درباره ضایعات کشاورزی مطرح شده، برآوردی بوده و پشتوانه میدانی نداشته است، اما در این طرح کلان، مقدار واقعی ضایعات در حلقه‌های مختلف از برداشت تا مصرف با دقت مشخص می‌شود و دیگر به برآوردهای تقریبی بسنده نخواهیم کرد.

مجری طرح کلان کاهش ضایعات و بهره‌گیری از زائدات در محصولات کشاورزی ادامه داد: متولیان محصولات دام، طیور، شیلات و جنگل و مرتع مشخص شده اند و بررسی ضایعات این محصولات نیز در دست اجرا است.

وی با اشاره به محورهای اصلی این طرح کلان، تاکید کرد: سنجش دقیق ضایعات و شناسایی در مراحل پس از برداشت، اصلاح و ارتقای فناوری‌های کاهش ضایعات محصولات و بکارگیری تلفات، ضایعات و پسماندهای تولیدات کشاورزی و هم بازگرداندن زائدات و پسماندها به چرخه مصرف مستقیم یا غیرمستقیم از جمله تبدیل آن‌ها به خوراک دام، تولید مواد شیمیایی، دارویی، اسانس‌ها و رنگدانه‌های طبیعی ۳ محوری اصلی این طرح کلان هستند.

میرمجیدی توضیح داد: طرح کلان کاهش ضایعات و بهره‌گیری از زائدات در محصولات کشاورزی در قالب ۱۲ طرح ملی در دست اجرا است که محصولات زراعی، باغی، دامی، شیلاتی و حتی منابع جنگلی را پوشش می‌دهد.

وی یادآور شد: مدیریت ضایعات کشاورزی فقط با پژوهش محقق نمی‌شود و اگر اصلاح چرخه توزیع، ایجاد زنجیره سرد، نظام‌مند کردن بسته‌بندی، اعمال استانداردهای اجباری و کنترل کیفیت به‌صورت عملیاتی و با ضمانت اجرایی دنبال نشود، مشکل ضایعات همچنان پابرجا خواهد بود.

این مسئول دولتی افزود: نیمه نخست کشاورزی، تولید است و نیمه دوم شامل مراقبت‌های پس از برداشت می شود و اگر به نیمه دوم بی‌توجهی شود، زحمات تولید و آب مصرفی به هدر می‌رود.

وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای کامل این طرح کلان و حمایت همه‌جانبه، معضل ضایعات کشاورزی مدیریت و امنیت غذایی کشور تقویت شود.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که مسیر خودکفایی با کاهش ضایعات محصولات هموارتر خواهد شد، گفت: مدیریت هدفمند، نیاز اساسی کاهش ضایعات است.

وی ابراز کرد: در کنار تغییرات اقلیمی و محدودیت نهاده ها، ضایعات تولیدات کشاورزی و غذایی از عوامل تاثیرگذار بر امنیت غذایی به شمار می رود.

وی ادامه داد: رویکرد اصلی وزارت جهاد کشاورزی، تمرکز بر تولید و افزایش تولید غذا است در حالی که تحقق امنیت غذایی تنها از طریق تولید میسر نمی شود و باید به ضایعات و فرآوری محصولات نیز توجه ویژه صورت گیرد.

وی گفت: بر اساس مطالعات انجام شده، قسمت عمده ضایعات در کشورهای در حال توسعه مربوط به مراحل برداشت و پس از برداشت است.

میرمجیدی با بیان این که در برخی از کشورها، قوانین، مشوق ها و جریمه هایی را برای ضایعات محصولات کشاورزی و غذایی در نظر گرفته اند، تصریح کرد: در ایران نیز نیاز است قوانینی به تصویب برسد که در آن معافیت های مالیاتی و مشوق هایی برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و غذایی و همچنین جریمه برای ضایع کنندگان وضع شود.