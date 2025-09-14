تولید ۶ میلیون تن میگو در جهان و اهمیت تقویت زنجیره سرد در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شکوری، معاون توسعه آبزی‌پروری سازمان شیلات ایران ضمن اشاره به برنامه‌های توسعه پرورش میگو در کشور، خواستار حمایت جدی بانک‌ها در راستای تأمین تسهیلات مورد نیاز این حوزه شد.

وی با اشاره به موانع موجود در مسیر دریافت تسهیلات، ارائه سند را به عنوان یکی از چالش‌های پیش روی پرورش‌دهندگان میگو مطرح کرد و افزود: سازمان شیلات ایران و سایر دستگاه‌های مرتبط در تلاش هستند تا فرآیند ارائه سند به متقاضیان را تسریع کنند.

این مسئول، همچنین بر لزوم افزایش حجم منابع مالی تأکید و اظهار کرد: برای پرورش میگو به حداقل ۶ همت تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش و ۹۰ همت تسهیلات در برنامه هفتم توسعه برای ساخت و تجهیز مزارع نیاز است.

تاکید بر توسعه بازارمحور میگو در کشور

معاون توسعه آبزی‌پروری سازمان شیلات با تأکید بر توسعه بازارمحور میگو در کشور، تصریح کرد: در گذشته توسعه پرورش میگو، دولت‌محور بود، اما در شرایط حاضر با فضاسازی‌های انجام شده، متقاضیان برای سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارند که باید به سمت ایجاد و تجهیز مزارع میگو هدایت شوند.

وی، میگوی ایرانی را سالم‌ترین و باکیفیت‌ترین محصول در نوع خود دانست و تصریح کرد: به دلیل شرایط اقلیمی و محدودیت‌ها در استفاده از دارو، میگوی ایرانی سالم بوده و مشتریان خاص خود را دارد.

شکوری با اشاره به تولید ۶ میلیون تن میگو در دنیا، بر اهمیت تقویت زنجیره سرد و امکانات حمل و نقل زمینی سرد و لجستیک تأکید کرد و گفت: در صورت تقویت زنجیره سرد، امکان صادرات به کشورهای همسایه بیشتری فراهم خواهد شد.

وی رفع موانع محدودکننده صادرات از طریق کمک‌های دیپلماسی را ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد که با فراهم شدن فضای بهتری برای صادرکنندگان، شاهد جهش در صادرات میگوی ایرانی باشیم.