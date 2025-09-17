به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست، معاونان سازمان شیلات ایران با تشریح برنامهها، سیاستها و چالشهای پیشروی این بخش، بر ضرورت توسعه زنجیره ارزش، افزایش تابآوری مزارع، امنیت صید، جذب سرمایهگذار و شفافیت آماری تأکید کردند.
عیسی گلشاهی، معاون برنامهریزی و مدیریت منابع سازمان شیلات ایران، با تأکید بر ضرورت ایجاد زنجیره کامل ارزش در حوزه شیلات و آبزیپروری گفت: تناسب میان نیازهای این حوزه با میزان تولیدات و سرمایهگذاریهای پایه، شرط لازم برای جلوگیری از چالشهای آینده است.
وی با اشاره به بازدهی بالای تولیدات شیلاتی نسبت به سایر بخشها، خواستار ایجاد اطمینان خاطر برای سرمایهگذاران شد و افزود: قابلیت صادراتی محصولات شیلاتی میتواند نقطه عطفی در جذب سرمایهگذاریهای جدید باشد.
وی تغییر الگوی کشت در کشاورزی را فرصتی برای توسعه شیلات دانست و گفت: تولید در آبهای شور، لبشور و غیرمتعارف که امکان کشاورزی در آنها وجود ندارد، مزیتی منحصر بهفرد برای شیلات است.
گلشاهی همچنین بر ضرورت تغییر نظامهای بهرهبرداری از خرد به کلان تأکید کرد و افزود: در حوزه ماهیان زینتی نیز میتوان از مرحله پیشتولید تا بازارهای هدف، زنجیره ارزش ایجاد کرد و به سرمایهگذاران در این بخش کمک کرد.
افزایش تابآوری، تنوع تولید و صادرات خاویار در دستور کار است
مهدی شکوری، معاون توسعه آبزیپروری سازمان شیلات ایران، در ادامه این نشست به تشریح سیاستهای توسعهای این حوزه پرداخت و گفت: افزایش تابآوری مزارع، ارتقای تولید در واحد سطح، توسعه افقی و بهرهبرداری از ظرفیتهای جدید از محورهای اصلی برنامههای تدوین شده هستند.
وی آموزش بهرهبرداران، توسعه سیستمهای آبگردشی، مدیریت بیماری در مزارع میگو، واگذاری مدیریت مجتمعهای آبزیپروری و کاهش ناترازی انرژی را از اقدامات پیشنهادی برای افزایش تابآوری عنوان کرد.
وی همچنین توسعه مکانیزاسیون، تنوع گونهای و شیوههای متراکم تولید را راهکارهایی برای افزایش تولید در واحد سطح دانست و افزود: توسعه پرورش ماهی در قفس، تکمیل پروژههای ناتمام، ایجاد مجتمعهای جدید و جذب سرمایهگذاری از جمله پیشنهادات برای توسعه افقی هستند.
معاون توسعه آبزیپروری از صدور ۱۴۰ مجوز صادرات خاویار و گوشت آن در سال جاری خبر داد و بر ضرورت تعیین سازوکار واگذاریها در راستای بازسازی ذخایر تأکید کرد.
وی همچنین تقویت ارتباط ادارات شیلات استانی با جهاد کشاورزی، افزایش مراکز تکثیر ماهیان دریایی، مطالعه اراضی ساحلی برای پرورش آرتمیا، تهیه الگوی کشت، اخذ مجوزهای دامپزشکی و ثبتنام در سامانه سماک را از اولویتهای اجرایی برشمرد.
امنیت دریا، بیمه صیادان و آمار شفاف، پایههای صید پایدار
عطااله رئیسی، معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران، امنیت دریا را لازمه صید ایمن دانست و گفت: یگان حفاظت منابع آبزی و سایر دستگاههای ذیربط باید همکاری مؤثری در این زمینه داشته باشند.
وی با تأکید بر ضرورت اعلام آمار واقعی از سوی مدیران استانی، اظهار کرد: دسترسی به آمار دقیق، مسیر برنامهریزیهای آینده را روشنتر میسازد و امکان رفع مشکلات موجود را فراهم میکند.
وی از ابلاغ طرح مشارکت ماهیگیری خبر داد و خواستار اقدام سریع استانها برای معرفی واحدهای بهرهبرداری شد.
معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران همچنین بیمه صیادان را از اولویتهای مهم دانست و گفت: در این زمینه اقدامات مؤثری انجام شده و باید با سرعت بیشتری ادامه یابد.
