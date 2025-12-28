به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نیکویی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در نشست رؤسای سازمانهای جهاد کشاورزی، با اشاره به ماده ۳۳ قانون هفتم توسعه که وزارت جهاد کشاورزی را ملزم به ابلاغ الگوی کشت ۳ ماه پیش از آغاز تولید میکند، گفت: امسال با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی، فرایند اجرای الگو به صورت زنجیرهای و مکانیزه درآمده است.
وی افزود: الگوی کشت پس از تأیید معاونت امور زراعت، در سامانه «ستاک» بارگذاری و از طریق وبسرویس در اختیار سازمانهای جهاد کشاورزی استانها قرار میگیرد. این امکان وجود دارد که میزان پیشرفت، محل اجرا، سوابق تولید و میزان تحقق تولید پیشبینیشده به صورت دقیق پایش شود.
نیکویی با تأکید بر حساسیت بند «ب» ماده ۳۳ قانون، هشدار داد: هرگونه حمایت از تولید خارج از چارچوب الگوی ابلاغی، بهمنزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی میشود و میتواند تبعات حقوقی برای مجریان داشته باشد.
وی با اشاره به هدفگذاری کاهش مصرف آب بخش کشاورزی به ۶۵ و ۵۱ میلیارد مترمکعب تا سالهای ۱۴۰۷ و ۱۴۱۱، از تدوین برنامهای متناسب با میزان آب قابل برنامهریزی خبر داد و بر لزوم تحقق این هدف در ابلاغیه وزارت نیرو برای سال ۱۴۰۴ تأکید کرد.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان تات با اشاره به پیشبینی تولید حدود ۱۴۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در سال ۱۴۱۱، بر اهمیت کاهش مصرف آب در کنار افزایش تولید تأکید کرد.
الگوی کشت نیازمند همکاری بیندستگاهی
نیکویی با تأکید بر این که تحقق الگوی کشت نیازمند همکاری بیندستگاهی است، کمبود اعتبار، تخصیص غیرقانونی آب و عدم اصلاح الگوی مصرف غذایی را از جمله چالشهای اصلی پیشروی اجرای این طرح برشمرد.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه ملی الگوی کشت در وزارت جهاد کشاورزی و حضور نمایندگان دستگاههای مختلف در آن، بر ضرورت همکاری استانداریها، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادها برای موفقیت این طرح تأکید کرد.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از ابلاغ الگوی کشت باغبانی و آمادهسازی الگوی کشت گیاهان دارویی خبر داد و افزود: الگوی کشت گلخانهای در دست تهیه است و سال آینده بسته کامل گیاهی شامل تمامی کشتهای مصرفکننده آب ارائه خواهد شد. همچنین الگوی تولید شیلاتی نیز با پیگیری سازمان شیلات تهیه و ابلاغ شده است.
وی در خصوص مدیریت مصرف آب، از برنامهریزی بر اساس مصارف ماهانه و شرایط نرمال خبر داد و افزود: در صورت کمبود آب، برنامه کمآبیاری بهویژه در کشتهای پاییزه و زمستانه در نظر گرفته شده است تا با حداقل خسارت، این کشتها تا پایان فصل مدیریت شوند.
نیکویی با اشاره به راهاندازی مرکز پایش و نظارت بر الگوی تولید کشاورزی و تجمیع سامانههای مختلف در این مرکز، از دسترسی اکثر استانها به سامانه «تصمیمیار» الگوی کشت و امکان مشاهده اطلاعات نیاز آبی استاندارد محصولات از طریق آن خبر داد.
وی همچنین از راهاندازی سامانه «مزرعه من» به صورت پایلوت در شهرستان مشهد و برنامهریزی برای بهرهبرداری از آن در سال آینده خبر داد.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان تات، چالشهای اصلی اجرای الگوی کشت را شفاف نبودن تکلیف آب از سوی وزارت نیرو، تخصیص غیرقانونی آب در برخی مناطق، کمبود اعتبارات یارانهای و سرمایهگذاری زیرساختی عنوان کرد و بر نیاز به سرمایهگذاری چندین همتی در بخش کشاورزی برای حفظ تولید همزمان با کاهش مصرف آب تأکید کرد.
وی با انتقاد از وضعیت مصرف، بر لزوم اصلاح الگوی مصرف غذایی و پیشبینی ابزار بازدارنده مؤثر برای عدم رعایت الگوی کشت تأکید کرد و افزود: رویکرد وزارت جهاد کشاورزی استفاده از ظرفیت تشکلهای بخش خصوصی، اتاقها، سازمان نظام مهندسی و اتحادیهها برای اجرای الگوی کشت است و دولت نقش برنامهریزی، هدایت و تسهیلگری را بر عهده خواهد داشت.
