به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال خوزستان در حالی باید روز جمعه ۱۶ آبان‌ماه به مصاف پرسپولیس برود که بازیکنان این تیم طی هفته جاری هیچ تمرینی انجام نداده‌اند.

بازیکنان استقلال خوزستان با انتشار استوری مشترکی در صفحات شخصی خود اعلام کردند: «تا زمانی که وعده‌ها عملی نشود، نه تمرین خواهیم کرد و نه در مسابقات حاضر می‌شویم.»

این اقدام بازیکنان در اعتراض به عمل‌نشدن تعهدات مالی باشگاه صورت گرفته و باعث شده تمرینات تیم از ابتدای هفته تعطیل شود. در نتیجه، شاگردان امیر خلیفه اصل بدون برگزاری حتی یک جلسه تمرین گروهی، باید به مصاف پرسپولیس بروند.

با وجود تلاش‌هایی که از سوی مدیران این باشگاه برای حل مشکلات صورت گرفته، هنوز شرایط بازگشت بازیکنان به تمرینات مشخص نیست. به این ترتیب، استقلال خوزستان در شرایطی بحرانی و بدون آمادگی لازم به استقبال بازی هفته دهم لیگ برتر خواهد رفت یا آنها در اقدامی بی سابقه مقابل سرخپوشان در تهران بازی نخواهند کرد.