تیر تراکتور برای پرسپولیس به سنگ خورد!

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه تراکتور طبق اعلام خداداد عزیزی سرپرست این تیم، قصد دارد نسبت به رأی محرومیت دو ساله هواداران پرسپولیس و تراکتور از حضور در بازی‌های رودرروی دو تیم اعتراض کند. عزیزی معتقد است این محرومیت صرفاً شامل مسابقات لیگ برتر می‌شود و ارتباطی به دیدار جام حذفی ندارد.

با این حال بر اساس مفاد آئین‌نامه انضباطی فدراسیون فوتبال، بازه زمانی در نظر گرفته‌شده برای محرومیت شامل تمامی دیدارها در هر تقویم و هر جامی می‌شود. به این ترتیب، حتی در صورت ثبت رسمی اعتراض باشگاه تراکتور، تغییری در رأی اعمال نخواهد شد و بازی پیش‌رو بدون حضور تماشاگر برگزار می‌شود.

بنابراین دیدار دو تیم در مرحله یک شانزدهم جام حذفی بدون حضور تماشاگر در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می‌شود.