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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۲۴

تیر تراکتور برای پرسپولیس به سنگ خورد!

تیر تراکتور برای پرسپولیس به سنگ خورد!

رای کمیته استیناف در خصوص محرومیت هواداران در رویارویی های پرسپولیس و تراکتور تغییر نخواهدکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه تراکتور طبق اعلام خداداد عزیزی سرپرست این تیم، قصد دارد نسبت به رأی محرومیت دو ساله هواداران پرسپولیس و تراکتور از حضور در بازی‌های رودرروی دو تیم اعتراض کند. عزیزی معتقد است این محرومیت صرفاً شامل مسابقات لیگ برتر می‌شود و ارتباطی به دیدار جام حذفی ندارد.

با این حال بر اساس مفاد آئین‌نامه انضباطی فدراسیون فوتبال، بازه زمانی در نظر گرفته‌شده برای محرومیت شامل تمامی دیدارها در هر تقویم و هر جامی می‌شود. به این ترتیب، حتی در صورت ثبت رسمی اعتراض باشگاه تراکتور، تغییری در رأی اعمال نخواهد شد و بازی پیش‌رو بدون حضور تماشاگر برگزار می‌شود.

بنابراین دیدار دو تیم در مرحله یک شانزدهم جام حذفی بدون حضور تماشاگر در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می‌شود.

کد مطلب 6644985
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • کارگر IR ۰۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      لطفا به پرسپولیس بیشتر رسیدگی بشه این تیم تیم محبوب طبقه کارگر و محرومه ،ما مثل کیسه کشا هوادار های دکتر مهندس و سرمایه دار نداریم

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