۳ فوتی و ۴ مصدوم در برخورد پیکان و تریلی در کمربندی شرقی کرمانشاه

مسعود قلعهسفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام جزئیات یک سانحه تلخ رانندگی در شرق کرمانشاه گفت: این حادثه امروز و در ساعت ۱۴:۴۶ دقیقه به دنبال برخورد شدید یک دستگاه خودروی سواری پیکان با یک دستگاه تریلی در محور کمربندی شرقی به سمت بیستون و در نزدیکی پمپبنزین رخ داده است.
وی افزود: این برخورد به قدری شدید بود که سه نفر از سرنشینان در همان صحنه جان خود را از دست دادند و چهار نفر دیگر نیز دچار مصدومیت شدند که نیاز به اقدامات درمانی فوری داشتند.
قلعهسفیدی تصریح کرد: با اعلام حادثه به مرکز پیام فوریتهای پزشکی، چند تیم عملیاتی از اورژانس پیشبیمارستانی کرمانشاه به سرعت در محل حاضر شدند و پس از انجام اقدامات حیاتی اولیه، چهار مصدوم حادثه با آمبولانسهای اورژانس برای تکمیل روند درمان به بیمارستان آیتالله طالقانی کرمانشاه منتقل شدند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث استان کرمانشاه با ابراز تأسف از وقوع این سانحه مرگبار بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه جدیتر رانندگان به سرعت مطمئنه و فاصله ایمنی تأکید کرد و گفت: کاهش سرعت و دقت بیشتر در رانندگی میتواند از بسیاری از این حوادث تلخ جلوگیری کند.
کرمانشاه- رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از فوت ۳ نفر و مصدومیت چهار نفر در حادثه ترافیکی در محور کمربندی شرقی به سمت بیستون خبر داد.
مسعود قلعهسفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام جزئیات یک سانحه تلخ رانندگی در شرق کرمانشاه گفت: این حادثه امروز و در ساعت ۱۴:۴۶ دقیقه به دنبال برخورد شدید یک دستگاه خودروی سواری پیکان با یک دستگاه تریلی در محور کمربندی شرقی به سمت بیستون و در نزدیکی پمپبنزین رخ داده است.
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