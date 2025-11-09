۳ فوتی و ۴ مصدوم در برخورد پیکان و تریلی در کمربندی شرقی کرمانشاه

مسعود قلعه‌سفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام جزئیات یک سانحه تلخ رانندگی در شرق کرمانشاه گفت: این حادثه امروز و در ساعت ۱۴:۴۶ دقیقه به دنبال برخورد شدید یک دستگاه خودروی سواری پیکان با یک دستگاه تریلی در محور کمربندی شرقی به سمت بیستون و در نزدیکی پمپ‌بنزین رخ داده است.



وی افزود: این برخورد به قدری شدید بود که سه نفر از سرنشینان در همان صحنه جان خود را از دست دادند و چهار نفر دیگر نیز دچار مصدومیت شدند که نیاز به اقدامات درمانی فوری داشتند.



قلعه‌سفیدی تصریح کرد: با اعلام حادثه به مرکز پیام فوریت‌های پزشکی، چند تیم عملیاتی از اورژانس پیش‌بیمارستانی کرمانشاه به سرعت در محل حاضر شدند و پس از انجام اقدامات حیاتی اولیه، چهار مصدوم حادثه با آمبولانس‌های اورژانس برای تکمیل روند درمان به بیمارستان آیت‌الله طالقانی کرمانشاه منتقل شدند.



رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان کرمانشاه با ابراز تأسف از وقوع این سانحه مرگبار بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه جدی‌تر رانندگان به سرعت مطمئنه و فاصله ایمنی تأکید کرد و گفت: کاهش سرعت و دقت بیشتر در رانندگی می‌تواند از بسیاری از این حوادث تلخ جلوگیری کند.