استقرار کانکس اتاق سرد در نقطه صفر مرزی خسروی

مسعود قلعهسفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامهریزیهای کلان نظام سلامت برای مدیریت زائران در معابر غربی کشور اظهار کرد: با نزدیک شدن به ایام پیادهروی عظیم اربعین حسینی (ع) و پیشبینی افزایش چشمگیر تردد زوار از گذرگاه استراتژیک خسروی، طرح بازنگری، ارتقا و تقویت ابزارهای امدادی و ساختارهای بهداشتی منطقه در دستور کار فوری قرار گرفته است.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از ایجاد بستر مناسب برای پایداری زنجیره سرمایشی زنجیره درمان خبر داد و تصریح کرد: در همین راستا و با هدف حفظ و نگهداری اصولی، علمی و استاندارد اقلام دارویی حیاتی، سرمها و تجهیزات پزشکی حساس به دما، کانکس ویژه «اتاق سرد» به مکان جدید خود در نقطه صفر مرزی خسروی منتقل، جانمایی و عملیاتی شده است.
وی با تاکید بر اهمیت آمادگی زنجیره لجستیک فوریتهای پزشکی در این مرز بینالمللی گفت: تلاش شبانهروزی مجموعه بر این است که با بهینهسازی امکانات موجود و استقرار مهندسیشده تجهیزات پشتیبانی، ضریب امنیت سلامت زائران سیدالشهدا (ع) را به حداکثر ممکن برسانیم؛ چرا که دسترسی سریع به اقلام دارویی خنک در شرایط پیک کاری و گرمای هوا، از اولویتهای حیاتی حوزه درمان است.
قلعهسفیدی با اشاره به آمادهباش کامل نیروهای صف و ستاد دانشگاه علوم پزشکی در مرز خسروی افزود: تمامی ظرفیتهای ترابری، آمبولانسها، اتوبوسآمبولانسها و توان عملیاتی کادر درمان برای خدمترسانی مطلوب بسیج شده است و تکنسینهای فوریتهای پزشکی به صورت ۲۴ ساعته در منطقه مستقر هستند تا به هرگونه حادثه یا نیاز بهداشتی احتمالی در کمترین زمان ممکن پاسخ دهند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی کرمانشاه خاطرنشان کرد: مرز رسمی خسروی به عنوان یکی از سنتیترین و مهمترین مبادی خروجی کشور به سمت عتبات عالیات، همهساله میزبان خیل عظیمی از شیفتگان اهلبیت (ع) است و آمادهسازی به موقع این دست زیرساختهای رفاهی و سرمایشی، نقش بسزایی در کاهش مخاطرات گرمازدگی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی به زوار ایفا میکند.
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