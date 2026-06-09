ظرفیت بیمارستان طالقانی کرمانشاه برای شرایط اضطراری افزایش یافت

سجاد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامههای این مرکز درمانی برای ارتقای آمادگی در شرایط خاص، اظهار کرد: مجموعهای از اقدامات زیرساختی و پشتیبانی در بیمارستان آیتالله طالقانی اجرا شده تا روند ارائه خدمات درمانی در هر شرایطی بدون وقفه ادامه یابد.
وی افزود: در راستای افزایش توان پاسخگویی به مراجعات احتمالی، فضاهای پشتیبان برای پذیرش بیماران پیشبینی و آمادهسازی شده و به این ترتیب ظرفیت بستری بیمارستان حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.
رئیس بیمارستان آیتالله طالقانی کرمانشاه با اشاره به اهمیت پایداری زیرساختهای حیاتی گفت: برای تأمین پایدار آب مورد نیاز مرکز، یک حلقه چاه مستقل راهاندازی شده که به سیستم کلرزنی مجهز است و به شبکه داخلی بیمارستان متصل شده است.
محمدی تصریح کرد: همچنین تمهیدات لازم برای ذخیرهسازی و تأمین انرژی پشتیبان در نظر گرفته شده تا بخشهای حساس و حیاتی بیمارستان در شرایط اضطراری با هیچگونه اختلالی در ارائه خدمات مواجه نشوند.
وی خاطرنشان کرد: این اقدامات در چارچوب برنامههای پدافند غیرعامل و ارتقای آمادگی مراکز درمانی انجام شده و تمامی بخشهای بیمارستان در وضعیت آمادهباش قرار دارند.
رئیس بیمارستان آیتالله طالقانی کرمانشاه تأکید کرد: در حال حاضر خدمات درمانی در این مرکز به صورت عادی، مستمر و پایدار ارائه میشود و شهروندان میتوانند با اطمینان از امکانات و خدمات درمانی بیمارستان بهرهمند شوند.
نظر شما