تصادف ال ۹۰ و موتورسیکلت در محور کنگاور–فیروزان یک فوتی بر جای گذاشت

مسعود قلعه‌سفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع یک حادثه رانندگی در محور کنگاور به فیروزان خبر داد و اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۵:۱۵ دقیقه امروز در تقاطع قارلق رخ داد و در جریان آن یک دستگاه خودروی سواری ال ۹۰ با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد کرد.

وی افزود: در پی این سانحه متأسفانه یک نفر از سرنشینان جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر دچار مصدومیت شدند که بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در محل حادثه، دو مصدوم این سانحه توسط آمبولانس‌های اورژانس به بیمارستان شهید چمران کنگاور منتقل شدند تا تحت مراقبت‌های تخصصی قرار گیرند.

قلعه سفیدی با اشاره به حساسیت محورهای ارتباطی شرق استان، بر لزوم رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از حوادث ترافیکی ناشی از بی‌توجهی به سرعت مطمئنه و اصول ایمنی است و رعایت این موارد می‌تواند از بروز چنین حوادث تلخی جلوگیری کند.