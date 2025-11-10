به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار، منابع خلیج فارس به خبرگزاری رویترز اعلام کردند که ریاض از طریق کانال‌های دیپلماتیک به واشنگتن اطلاع داده است که تنها در صورتی با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی موافقت خواهد کرد که توافق روشنی در مورد تشکیل کشور فلسطین حاصل شود.

در حالی که منابع رسانه‌ای خبر قریب الوقوع محمد بن سلمان به عربستان را در روند عادی روابط با رژیم صهیونیستی مهم ارزیابی می‌کنند، منابع مذکور گفتند که ریاض مایل است از هرگونه اشتباه دیپلماتیک جلوگیری کند و به دنبال اطمینان از همسویی مواضع عربستان و آمریکا قبل از صدور هرگونه اظهارنظر علنی است.

این خبرگزاری همچنین به نقل از جاناتان پانیکوف، معاون سابق مدیر اطلاعات ملی آمریکا در امور خاورمیانه، گفت که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، بدون وجود مسیری قابل اعتماد برای تشکیل کشور فلسطین، در آینده نزدیک با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی موافقت نخواهد کرد.

محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در ماه جاری عربستان سعودی سفر کرد. این اولین سفر او از زمان قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی-آمریکایی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول در سال ۲۰۱۸ است.