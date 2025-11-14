به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری «اکسیوس» افشا کرد که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، ماه گذشته و پس از اجلاس شرم الشیخ درباره آتش بس غزه، در تماس تلفنی با محمد بن‌سلمان ولیعهد عربستان تأکید کرده است با توجه به پایان جنگ غزه، انتظار دارد ریاض، روند عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل را آغاز کند.

به گفته دو مقام آمریکایی، این موضوع یکی از محورهای دیدار هفته آینده ترامپ و بن‌سلمان در کاخ سفید خواهد بود.

بر اساس این گزارش، تماس تلفنی دو طرف که تاکنون علنی نشده بود، پس از نشست صلح غزه در مصر انجام شده است. یک مقام آمریکایی مطلع از این تماس گفته است ترامپ در گفت‌وگو با بن‌سلمان اعلام کرده که توانسته به جنگ غزه پایان دهد و اکنون از ولیعهد سعودی می‌خواهد گام‌هایی به‌سوی عادی‌سازی روابط با (رژیم) اسرائیل بردارد.

آکسیوس به نقل این مقام آگاه نوشت: بن‌سلمان نیز برای همکاری با دولت ترامپ در مسیر عادی سازی روابط با اسرائیل اعلام آمادگی کرده است.

آکسیوس نوشت: اگرچه جنگ غزه یکی از موانع اصلی گفت‌وگوها بود، اما تنها مانع محسوب نمی‌شود. با این حال مقام‌های آمریکایی می‌گویند، برخی مطالبات مهم عربستان اکنون برآورده شده است.

براساس این گزارش، عربستان خواهان امضای یک توافق امنیتی با آمریکا است و انتظار می‌رود ترامپ در سفر ولیعهد سعودی به واشنگتن، به ریاض، یک تضمین امنیتی ارائه کند. این تضمین اگرچه در حد یک پیمان دفاعی رسمی نیست، اما می‌تواند پایه‌ای برای چنین توافقی باشد.

آکسیوس، تشکیل کشور فلسطین را از چالش‌های عادی سازی روابط بین تل‌آویو و ریاض ارزیابی کرد و نوشت: اگرچه طرح ترامپ به موضوع تشکیل کشور فلسطین پرداخته است اما اسرائیل و نتانیاهو، چنین برداشتی از این طرح ندارند.

این رسانه غربی نوشت: بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل که مخالف سرسخت راه‌حل دوکشوری است، با برخی بخش‌های طرح ترامپ نیز مخالفت کرده و رویکرد سختگیرانه او، به گفته مقام‌های آمریکایی، کار را برای پیشبرد مذاکرات دشوار ساخته است. مشاوران ترامپ از نتانیاهو خواسته‌اند منافع بلندمدت را در نظر بگیرد؛ زیرا پیشبرد طرح صلح می‌تواند به توافقی تاریخی با عربستان منجر شود.

آکسیوس نوشت: طرح ترامپ، افزایش اختیارات تشکیلاد خودگردان فلسطین را منوط به اجرای کامل اصلاحات مورد نظر آمریکا کرده است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند مذاکرات همچنان ادامه دارد، اما روشن نیست که در جریان سفر پیش‌ِ‌روی ولیعهد سعودی به واشنگتن، پیشرفتی در روند عادی‌سازی حاصل می‌شود یا خیر.