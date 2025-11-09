حزب الله لبنان: امتیاز دادن به اسرائیل بسیار خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری النشره، علی فیاض، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت و نماینده پارلمان لبنان تاکید کرد که خون‌هایی که در راه یک آرمان مقدس ریخته شده، موضوعی برای چانه‌زنی یا معامله نیست، بلکه با عقیده و منافع مردم ما، حاکمیت و آینده میهن ما گره خورده است.

فیاض تصریح کرد که لبنان در سایه تشدید هماهنگی آمریکا و اسرائیل با مرحله بسیار خطرناکی روبرو است. در این مرحله دشمن صهیونیستی تنش‌های میدانی را افزایش می‌دهد و آمریکا مدیریت سیاسی این تشدید را بر عهده گرفته است و تلاش می‌کند از آن برای تحمیل واقعیت‌های جدید بر لبنان استفاده کند.

وی ابراز داشت که فشارهای وارده برای ورود به مذاکرات مستقیم با دشمن صهیونیستی تنها به پرونده‌های فنی مانند ترسیم مرزها یا اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ محدود نمی‌شود، بلکه هدف آن گشودن راه برای یک توافقنامه امنیتی است که از قطعنامه بین‌المللی فراتر رفته و حاکمیت لبنان را نادیده می‌گیرد و زمینه را برای ورود لبنان به مسیر عادی‌سازی روابط با دشمن اسرائیلی فراهم می‌کند.

فیاض با اشاره به تجربه تحولات سوریه گفت که شرط‌بندی در امتیاز دهی در برابر اسرائیل خطرناک و گمراه‌کننده است، زیرا اسرائیل به هیچ تعهد یا اعتمادی احترام نگذاشته و همواره به تجاوز، اشغال و توسعه‌طلبی خود ادامه داده است.

این عضو ارشد حزب الله لبنان تاکید کرد که راه حل در تسلیم شدن یا عقب‌نشینی نیست، بلکه در پایداری و پایبندی به حق لبنان در دفاع از خود است.

وی از مقامات لبنانی خواست تا از سردرگمی خارج شده و موضع ملی قاطعی را اتخاذ کنند که بر پایبندی به قطعنامه ۱۷۰۱ و اعلام آتش‌بس به عنوان تنها چارچوب حل و فصل پرونده‌ها، همراه با آمادگی قاطع برای دفاع از لبنان استوار باشد.