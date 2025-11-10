زارع: تکمیل طرح حدنگاری در استان بوشهر تسریع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قدردانی از اقدامات گسترده سازمان ثبت در این استان، اظهار کرد: حدنگاری و صدور اسناد مالکیت در سطح وسیع در استان بوشهر، نشان از اهتمام جدی سازمان ثبت در تثبیت مالکیت‌ها و گره‌گشایی از مشکلات ثبتی مردم دارد.

استاندار بوشهر با اشاره به سفر اخیر رئیس سازمان ثبت به شهرستان عسلویه افزود: پس از آن سفر، جمعی از هم استانی‌ها با حضور در دفتر استاندار بوشهر، مراتب قدردانی خود را از تلاش‌های قوه قضائیه و سازمان ثبت در حل مسائل ثبتی و پاسخ‌گویی شایسته به مطالبات مردم اعلام کردند.

زارع با بیان اینکه ۹۹ درصد اراضی منابع طبیعی استان بوشهر حدنگاری شده‌اند و سند مالکیت آنها صادر شده خاطر نشان کرد: همچنین قریب به اتفاق اراضی کشاورزی استان نیز حدنگاری شده و امیدواریم در تکمیل این طرح مهم، تسریع شود.

استاندار بوشهر تصریح کرد: در اجرای طرح نهضت ملی مسکن نیز با همکاری اداره‌کل ثبت اسناد و همراهی دستگاه‌های اجرایی، طرح حدنگاری انجام شده است.

زارع ابراز کرد: از مهم‌ترین فواید حدنگاری و نقشه‌های بروز، برنامه‌ریزی دقیق توسعه شهری و روستایی است. وی از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بابت تأمین اعتبار برای عملیات ساختمان اداری واحدهای ثبتی شهرستان‌ها و بخش‌های استان قدردانی کرد.

استاندار بوشهر خواستار تسریع در اجرای طرح کاداستر در عسلویه به منظور تکمیل فرآیند اجرای صدور اسناد باقی‌مانده اعم از شهری و روستایی شد. در این نشست، موضوعات مختلفی از جمله تسریع در روند حدنگاری و صدور اسناد مالکیت در مناطق اقتصادی و محروم، حل مشکلات ثبتی شهرستان‌های عسلویه، گناوه و بخش‌های خارگ و آبپخش، صدور اسناد فلات قاره و اراضی مناطق آزاد اقتصادی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

در این نشست که راهکارهای تخصصی برای ادامه روند اقدامات ثبتی به ویژه در مناطق اقتصادی و مناطق محروم استان و اتمام حدنگاری در تمامی پهنه‌های استان و تثبیت مالکیت‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.