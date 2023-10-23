تداخلات اراضی در دیلم و عسلویه رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز یکشنبه‌شب در مراسم واگذاری سند مالکیت به فرهنگیان استان بوشهر اظهار داشت: در تمامی جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان موضوع حدنگاری مطرح و جهت هویت بخشی و تثبیت مالکیت اراضی و املاک تصمیمات مقتضی اخذ و حمایت‌های لازم از اجرای حدنگاری صورت می‌گیرد.

وی اضافه کرد: تحولات بزرگی در سازمان ثبت صورت گرفته و در بسیاری از موارد کارهایی که چندین سال معطل مانده بود به سرانجام رسید و عملکرد این سازمان به‌ویژه در استان‌ها آنطور که زیبنده نظام و قوه قضائیه باشد با تعاملات و پیگیری‌های جهادی پیگیری و اجرایی شد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تشکر از مجموعه ثبت استان با انجام ۹۹.۹ درصدی حدنگاری و صدور اسناد منابع طبیعی و ۵۴ درصدی اراضی کشاورزی، بیان کرد: در ۲ شهرستان عسلویه و دیلم که حساسیت بالایی هم داشت تداخلات اراضی به‌صورت صددرصدی رفع شده است.

وی گفت: با تلاش ثبت استان تا کنون ۹۵۰ سند مالکیت برای آموزش‌وپرورش صادر شده و این مهم تأثیر به‌سزایی در حفظ و حراست از بیت‌المال دارد و دادگستری کل استان در تثبیت مالکیت و تعیین وضعیت متر به متر اراضی و املاک کشور حامی جدی مأموریت‌های سازمان ثبت است.

طی مراسمی با حضور رئیس کل دادگستری و مدیران‌کل ثبت اسناد و املاک و آموزش‌وپرورش استان بوشهر و حضور وبیناری معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت، ۲۵۸ سند مالکیت مربوط به فرهنگیان در تعاونی آموزش‌وپرورش و ۱۳ سند مالکیت مربوط به اراضی و املاک اداره کل آموزش‌وپرورش در شهرستان‌های دشتستان، دشتی، جم و عسلویه واگذار شد.