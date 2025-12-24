  1. استانها
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۵۲

استاندار بوشهر: الکترونیکی‌سازی فرآیندها در ثبت احوال ضروری است

استاندار بوشهر: الکترونیکی‌سازی فرآیندها در ثبت احوال ضروری است

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: الکترونیکی‌سازی فرآیندها در ارائه خدمات ثبت‌احوال به مردم مورد تاکید قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع عصر چهارشنبه به مناسبت روز ملی ثبت احوال با حضور در اداره کل ثبت احوال استان با مدیران و کارکنان این مجموعه دیدار و ضمن تبریک، از آنان قدردانی کرد.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: ثبت احوال مأموریت‌های مهمی دارد و نقش این مجموعه در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در مسیر توسعه کشور غیر قابل انکار است.

وی با گرامیداشت سوم دی‌ماه روز ملی ثبت احوال خاطر نشان کرد: این روز را مناسبتی در قدرشناسی از تلاش و اهتمام کارکنان نهادی می‌دانم که باید آن را مرزبان حریم هویتی کشور بدانیم.

استاندار بوشهر یادآور شد: اطلاعات صحیح ثبت احوال و دقت در تهیه و تدوین آمارهای جمعیتی، یاریگر مسئولان و تصمیم گیران در سیاستگذاری‌های کلان حیاتی است و از این منظر، کار کارکنان ثبت احوال بسیار مهم است.

زارع تصریح کرد: با در نظر داشتن اهمیت توسعه استانداردهای حرفه‌ای خدمات الکترونیک، تاکید دارم در راستای شفاف‌سازی در پاسخ به مطالبات اجتماعی و تسهیل خدمات، الکترونیکی‌سازی فرآیندها و ارائه خدمات به جامعه هدف مورد توجه جدی باشد.

استاندار بوشهر ابراز داشت: دولت چهاردهم به جلب و افزایش رضایت عمومی اهتمام دارد و ضمن قدردانی از همکاران پرتلاش ثبت احوال استان بوشهر، لازم می‌دانم یادآوری کنم که برای تحقق راهبرد تحقق حکمرانی کارآمد و تقویت سرمایه اجتماعی، تکریم ارباب رجوع و مردم اهمیت زیادی دارد و ثبت احوال، نهادی است که پیوسته مورد رجوع مردم و هم‌استانی‌ها است و بر این مبنا می‌تواند نقش مؤثری در اعتماد افزایی عمومی داشته باشد.

