به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع عصر چهارشنبه به مناسبت روز ملی ثبت احوال با حضور در اداره کل ثبت احوال استان با مدیران و کارکنان این مجموعه دیدار و ضمن تبریک، از آنان قدردانی کرد.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: ثبت احوال مأموریتهای مهمی دارد و نقش این مجموعه در برنامهریزی و سیاستگذاری در مسیر توسعه کشور غیر قابل انکار است.
وی با گرامیداشت سوم دیماه روز ملی ثبت احوال خاطر نشان کرد: این روز را مناسبتی در قدرشناسی از تلاش و اهتمام کارکنان نهادی میدانم که باید آن را مرزبان حریم هویتی کشور بدانیم.
استاندار بوشهر یادآور شد: اطلاعات صحیح ثبت احوال و دقت در تهیه و تدوین آمارهای جمعیتی، یاریگر مسئولان و تصمیم گیران در سیاستگذاریهای کلان حیاتی است و از این منظر، کار کارکنان ثبت احوال بسیار مهم است.
زارع تصریح کرد: با در نظر داشتن اهمیت توسعه استانداردهای حرفهای خدمات الکترونیک، تاکید دارم در راستای شفافسازی در پاسخ به مطالبات اجتماعی و تسهیل خدمات، الکترونیکیسازی فرآیندها و ارائه خدمات به جامعه هدف مورد توجه جدی باشد.
استاندار بوشهر ابراز داشت: دولت چهاردهم به جلب و افزایش رضایت عمومی اهتمام دارد و ضمن قدردانی از همکاران پرتلاش ثبت احوال استان بوشهر، لازم میدانم یادآوری کنم که برای تحقق راهبرد تحقق حکمرانی کارآمد و تقویت سرمایه اجتماعی، تکریم ارباب رجوع و مردم اهمیت زیادی دارد و ثبت احوال، نهادی است که پیوسته مورد رجوع مردم و هماستانیها است و بر این مبنا میتواند نقش مؤثری در اعتماد افزایی عمومی داشته باشد.
