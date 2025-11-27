ایثار و مقاومت شهدا چراغ راه آینده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیروس حیاتی عصر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز شهادت شهید شکرالله اباش با اشاره به جانفشانی‌ها و ایثارگری‌های شهدای دفاع مقدس اظهار داشت: شهدا با فداکاری و شجاعت بی‌نظیر خود، امنیت و آرامش امروز ما را تضمین کردند و الگویی روشن برای مقاومت و پایمردی در برابر سختی‌ها و تهدیدها برای نسل‌های آینده هستند.

وی افزود: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، وظیفه‌ای همگانی است و بزرگداشت یاد و نام شهدا فرصتی ارزشمند برای بازخوانی روحیه وحدت، همبستگی و صلابت ملی به شمار می‌رود. ما باید با پاسداشت یاد و راه شهدا، ارزش‌های والای دفاع از وطن را زنده نگه داریم.

فرمانده سپاه ثارالله خارگ همچنین با تأکید بر اهمیت حمایت از خانواده‌های شهدا و ایثارگران گفت: تکریم خانواده‌های معظم شهدا و یادآوری رشادت‌های آنان، مسئولیتی است که همگان باید در قبال آن احساس مسئولیت کنند. این فرهنگ، چراغ راهی برای نسل‌های آینده است تا مسیر ایثار و مقاومت همیشه ادامه یابد.