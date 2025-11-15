به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور ظهر شنبه در نشست با مسئولان حوزه انرژی با اشاره به جایگاه ویژه جزیره خارگ در تأمین انرژی کشور گفت: پروژه ان جی ال خارگ یکی از مهم‌ترین طرح‌های راهبردی در حوزه بازیافت و فرآورش گازهای همراه نفت است و تکمیل آن می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش هدررفت منابع ملی داشته باشد.

وی افزود این پروژه از منظر تقویت امنیت انرژی و افزایش ظرفیت تولیدی کشور یک مسیر توسعه‌ای بسیار حیاتی محسوب می‌شود.

بخشدار ویژه خارگ با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های فنی این پروژه مستقیماً در بهبود کارآمدی واحدهای تولیدی منطقه اثرگذار است، اظهار کرد: بازیافت اتان، پروپان و سایر ترکیبات ارزشمند از گازهای همراه، علاوه بر کاهش مشعل‌سوزی، امکان تأمین پایدار خوراک برای صنایع پتروشیمی را فراهم می‌آورد.

وی گفت ایجاد یک زنجیره تولید منسجم در خارگ، به‌ویژه در بخش پایین‌دستی، نیازمند فعال شدن کامل این واحد است.

حسین‌پور افزود: با توجه به موقعیت راهبردی خارگ در صادرات نفت و فرآورده‌ها، بهره‌برداری از پروژه ان جی ال می‌تواند زیرساختی مطمئن برای پشتیبانی از عملیات نفتی منطقه ایجاد کند.

وی تأکید کرد: اجرای این طرح آثار بلندمدتی در توسعه پایدار، کاهش آلایندگی و افزایش ارزش افزوده برای کشور خواهد داشت و باید با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول دنبال شود.