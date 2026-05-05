۲۳ هزار هکتار اراضی کشاورزی گناوه حدنگاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا بزرگمهر ظهر سه شنبه در دیدار با امام جمعه گناوه در راستای بررسی مسائل حوزه ثبت اسناد و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به مردم، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حدنگاری اراضی کشاورزی، اظهار کرد: در سال گذشته یکی از اولویت‌های اصلی این اداره، اجرای طرح حدنگاری اراضی کشاورزی بوده که در همین راستا، بیش از ۲۳ هزار هکتار از اراضی شهرستان گناوه تعیین تکلیف و برای آن‌ها اسناد مالکیت صادر و به مالکان تحویل شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر با بیان اینکه این اقدامات با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شده، افزود: بخش قابل توجهی از اراضی شهرستان تعیین تکلیف شده و موارد باقی‌مانده نیز عمدتاً مربوط به اختلافات حقوقی میان مالکان، وراث یا دستگاه‌های مرتبط با منابع طبیعی است که در دست پیگیری قرار دارد.

صدور صدها سند مالکیت در مناطق روستایی

مدیرکل ثبت اسناد استان بوشهر از صدور صدها سند مالکیت در مناطق روستایی با همکاری بنیاد مسکن خبر داد و گفت: در این طرح، بدون نیاز به مراجعه مستقیم متقاضیان و در بازه زمانی سه تا چهار ماه، اسناد مالکیت برای حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ پرونده روستایی صادر شده است.

صدور سند تمامی اراضی شهرک‌های صنعتی در شهرستان گناوه

وی همچنین به ساماندهی وضعیت شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و افزود: با تلاش همکاران، تمامی اراضی شهرک‌های صنعتی در شهرستان گناوه تعیین تکلیف و اسناد مالکیت آن‌ها به‌صورت کامل صادر شده است که این اقدام نقش مهمی در حمایت از سرمایه‌گذاران و جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی در آینده دارد.

مدیرکل ثبت اسناد استان بوشهر با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، تصریح کرد: بر اساس این قانون، معاملات عادی به‌تدریج حذف شده و تمامی نقل و انتقالات باید به‌صورت رسمی انجام شود؛ چراکه اسناد عادی بستری برای بروز فساد، جعل و کلاهبرداری بوده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ، خاطرنشان کرد: اسناد قدیمی به دلیل احتمال جعل، تعارض و مشکلات ثبتی، باید هرچه سریع‌تر به اسناد تک‌برگ تبدیل شوند تا امنیت مالکیت افزایش یابد.

مدیرکل ثبت اسناد استان بوشهر همچنین از آمادگی این اداره برای همکاری ویژه در تعیین تکلیف اسناد مساجد، حسینیه‌ها و سایر اماکن مذهبی خبر داد و گفت: با توجه به بروز برخی مشکلات حقوقی برای این اماکن، ضروری است با همکاری دستگاه‌های مرتبط، اسناد رسمی آن‌ها صادر شود تا از هرگونه ادعای احتمالی در آینده جلوگیری شود.

وی در پایان خواستار اطلاع‌رسانی گسترده به مردم در خصوص اهمیت سنددار کردن املاک شد و آمادگی خود را برای برگزاری میز خدمت در شهرستان گناوه به‌منظور پاسخگویی مستقیم به مطالبات مردمی اعلام کرد.

در پایان این دیدار، طرفین بر استمرار همکاری‌ها، تسریع در تعیین تکلیف اراضی و گسترش خدمات ثبتی در شهرستان گناوه تأکید کردند.