به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در جریان بازدید از ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه، با تقدیر از عملکرد این مجموعه در حوزههای تخصصی و ثبتی، بر اهمیت تثبیت مالکیتها و صیانت از حقوق مردم تأکید کرد.
وی اظهار کرد: جایگاه مطلوب استان در تحقق شاخصهای تخصصی و پیشبرد برنامههای حوزه ثبت اسناد، حاصل تلاش کارکنان این مجموعه در سطح استان و شهرستانها است و این روند باید با جدیت ادامه یابد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به مأموریتهای مهم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: تثبیت مالکیتها و حفاظت از حقوق قانونی مردم از مهمترین وظایف این مجموعه است و صدور اسناد رسمی میتواند پشتوانهای مطمئن برای حفظ حقوق مالکانه شهروندان باشد.
حبیبی با بیان اینکه کوچکترین خطا در امور ثبتی ممکن است زمینهساز اختلافات متعدد شود، تصریح کرد: دقت، مسئولیتپذیری و رعایت ضوابط قانونی در فرآیندهای ثبتی از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی صدور اسناد مالکیت را عاملی مؤثر در افزایش امنیت حقوقی و اقتصادی دانست و گفت: سنددار شدن اراضی و املاک ضمن افزایش ارزش داراییها، زمینه کاهش اختلافات ملکی و کاهش مراجعات به دستگاه قضایی را فراهم میکند.
استاندار کرمانشاه در ادامه به پیشرفتهای صورت گرفته در حوزه حدنگاری و کاداستر اشاره کرد و افزود: اقدامات انجام شده در زمینه حدنگاری اراضی کشاورزی، تثبیت مالکیتها، تعیین تکلیف اراضی شهرکهای صنعتی و پروژههای نهضت ملی مسکن قابل توجه و امیدوارکننده است.
حبیبی همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر دفاتر اسناد رسمی تأکید کرد و گفت: این دفاتر ارتباط مستقیم با مردم دارند و باید از نظر کیفیت خدمات، نحوه پاسخگویی، رعایت حقوق شهروندی و اجرای دقیق قوانین به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: ارائه خدمات سریع، دقیق و قانونمند در دفاتر اسناد رسمی میتواند نقش مهمی در افزایش رضایتمندی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق مراجعان داشته باشد.
استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت تسریع در فرآیند ثبت شرکتها اشاره کرد و افزود: فعالان اقتصادی انتظار دارند فرآیند ثبت شرکتها و استعلامهای مرتبط با سرعت بیشتری انجام شود و باید از همه ظرفیتهای موجود برای تسهیل این روند استفاده شود.
حبیبی با اشاره به ثبت بیش از ۴۳ هزار شرکت در استان، این آمار را نشاندهنده اهمیت و گستردگی فعالیتهای حوزه ثبت شرکتها دانست و تأکید کرد: تسهیل فرآیندهای اداری در این بخش میتواند به رونق سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی کمک کند.
وی در پایان با قدردانی از مدیران و کارکنان ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان ابراز امیدواری کرد با تداوم اقدامات انجام شده، زمینه ارتقای شاخصهای عملکردی، افزایش رضایتمندی مردم و توسعه خدمات ثبتی در استان بیش از پیش فراهم شود.
کرمانشاه - استاندار کرمانشاه گفت: توسعه صدور اسناد مالکیت و تثبیت حقوق مردم نقش مهمی در کاهش اختلافات ملکی و ورودی پروندهها به دستگاه قضایی دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در جریان بازدید از ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه، با تقدیر از عملکرد این مجموعه در حوزههای تخصصی و ثبتی، بر اهمیت تثبیت مالکیتها و صیانت از حقوق مردم تأکید کرد.
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