امام جمعه گناوه:خدمت‌ به مردم عامل مهمی در خنثی‌ سازی توطئه دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر در راستای بررسی مسائل حوزه ثبت اسناد و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به مردم، با تقدیر از اقدامات این مجموعه، صدور اسناد مالکیت را عاملی مهم در ایجاد آرامش اجتماعی و کاهش اختلافات دانست و گفت: تثبیت مالکیت مردم از نگاه دین اسلام نیز دارای اهمیت ویژهای است و میتواند از بروز بسیاری از دعاوی و تنشهای اجتماعی جلوگیری کند.
وی با اشاره به برخی مشکلات گذشته در حوزه اراضی، بهویژه در مناطق روستایی، افزود: تعارض میان مردم و دستگاههای دولتی بر سر مالکیت زمینها از جمله چالشهای جدی در شهرستان بوده که اقدامات اخیر ثبت اسناد نقش مؤثری در کاهش این مشکلات داشته است.
لزوم ساماندهی اراضی کشاورزی
امام جمعه گناوه با تأکید بر ضرورت ساماندهی اسناد اراضی کشاورزی، اماکن مذهبی و املاک دولتی، خاطرنشان کرد: صدور اسناد رسمی علاوه بر کاهش پروندههای قضایی، موجب افزایش اعتماد عمومی و تقویت امید در جامعه خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت وحدت و همدلی در شرایط کنونی، تصریح کرد: خدمترسانی صادقانه به مردم و تلاش برای حل مشکلات آنان، مهمترین عامل تقویت سرمایه اجتماعی و خنثیسازی توطئههای دشمنان است.
نظر شما