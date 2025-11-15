به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «جعفری شمس الدین» وزیر دفاع اندونزی گفت: در صورت اعزام، نیروهای اندونزیایی عمدتاً مأموریت‌های درمانی، بازسازی و کمک‌های بشردوستانه را برعهده خواهند داشت.

این اظهارات هم‌زمان با سفر رسمی عبدالله دوم پادشاه اردن، به جاکارتا و گفت‌وگوهای وی با «پرابوو سوبیانتو» رئیس جمهوری اندونزی درباره طرح ۲۰ ماده‌ای دونالد ترامپ برای آینده غزه مطرح شد.

براساس طرح ترامپ، یک نیروی چندملیتی برای تثبیت آتش‌بس در غزه مستقر می شود.

آمریکا تاکنون با چند کشور از جمله اندونزی، مصر، جمهوری آذربایجان، امارات متحده عربی و قطر درباره مشارکت در این نیرو رایزنی کرده است. رژیم صهیونیستی با حضور ترکیه در این سازوکار مخالفت کرده است.

ترکیب، اختیارات و مأموریت نیروی بین المللی تثبیت آتش بس در غزه، همچنان مبهم است.