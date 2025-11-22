  1. بین الملل
۳۲ کشته و ۲۱ مفقود در پی رانش زمین در اندونزی

مقامات اندونزی اعلام کردند که در پی بارش باران‌های شدید در جاوه این کشور، تا کنون ۳۲ نفر کشته و ۲۱ تن مفقود شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی آر تی، مقامات اندونزی اعلام کردند که تعداد قربانیان رانش زمین ناشی از بارش باران‌های شدید در جزیره جاوه اندونزی به ۳۲ نفر افزایش یافته و تلاش‌ها برای یافتن ۲۱ فرد مفقود همچنان ادامه دارد.

مقامات همچنین اعلام کردند که در برخی مناطق عمق آوار بیش از ۱۰ متر است و به همین دلیل عملیات جستجو و نجات با دشواری‌هایی مواجه شده است.

سازمان ملی مدیریت بلایای طبیعی اندونزی در ۱۴ نوامبر گزارش داد که بیش از ۹۰ نفر در جاوه مرکزی به دلیل باران‌های شدید و رانش زمین آواره شده‌اند.

