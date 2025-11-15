به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان تیم فوتبال استقلال تمرینات خود را آغاز کرده‌اند و خود را برای دیدار مقابل پادیاب خلخال در جام حذفی آماده می‌کنند. در این میان، ریکاردو ساپینتو در تمرینات به بازیکنان تأکید کرده که اهمیت این رقابت‌ها را جدی بگیرند و نباید حریف گمنام خود را دست کم بگیرند.

سرمربی پرتغالی استقلال قصد دارد برای استراحت دادن به برخی بازیکنان اصلی، در این دیدار از نفرات نیمکت نشین و جوانان تیم بهره ببرد.

در همین حال، روزبه چشمی و حبیب فرعباسی، کاپیتان و دروازه‌بان استقلال که پیش از فیفادی آبان ماه مصدوم شده بودند، آماده حضور در بازی با پادیاب هستند. با این حال، ساپینتو تصمیم دارد این دو بازیکن را برای دیدار حساس و مهم با الوصل امارات در تاریخ ۵ آذر در ورزشگاه شهدای شهر قدس حفظ کند تا در این مسابقه آسیایی از آمادگی کامل برخوردار باشند.

استقلال برای افزایش شانس خود در صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا ۲ نیازمند پیروزی و کسب ۳ امتیاز از این بازی خانگی است و هواداران این تیم امیدوارند که شاهد یک پیروزی خانگی و ارزشمند آسیایی باشند.