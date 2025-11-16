دو چالش پیش روی ماشاریپوف/ وینگر ازبکستانی آماده حضور در استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال خود را برای دیدار مقابل پادیاب خلخال در مرحله یک شانزدهم نهایی آماده می‌کند؛ دیداری که قرار است روز ۳۰ آبان برگزار شود.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی تیم، علاوه بر تمرکز بر این مسابقه، ذهن خود را به دیدار حساس مقابل الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا ۲ نیز معطوف کرده است؛ بازی‌ای که روز ۵ آذر و به میزبانی استقلال برگزار خواهد شد.

یکی از اخبار امیدوارکننده از تمرینات استقلال بازگشت جلال الدین ماشاریپوف وینگر ازبکستانی است. این بازیکن که پیش از شروع فصل و در اردوی ترکیه دچار مصدومیت شده بود و در روزهای اخیر همراه با سایر بازیکنان پا به توپ شده و به نظر می‌رسد مشکلی برای حضور در زمین مسابقه ندارد.

با این حال، ماشاریپوف با دو چالش اصلی روبه‌رو است؛ نخست، نبود ظرفیت خالی در لیست بازیکنان استقلال که نام او در کنار سایر بازیکنان خارجی تیم درج شود، و دوم، هشدار کادر پزشکی درباره احتمال مصدومیت مجدد این بازیکن در سال منتهی به جام جهانی. ازبکستان یکی از تیم‌های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ است و ماشاریپوف تلاش دارد با آمادگی کامل در این رقابت‌ها به عنوان کاپیتان تیم ملی ازبکستان حضور یابد و نقش مؤثری در موفقیت تیمش ایفا کند.

باشگاه استقلال نیز در تلاش است تا در نیم‌فصل دوم، هر طور شده نام ماشاریپوف را به لیست بازیکنان اضافه کند تا در صورت صلاحدید کادر فنی، این بازیکن در میدان برای آبی‌ها به میدان برود.