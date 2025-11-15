بازی پرسپولیس و تراکتور در جام حذفی لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، با توجه به صعود تیم ملی فوتبال کشورمان به دیدار نهایی تورنمنت العین و برگزاری دیدار فینال این رقابت ها بین تیم های ایران و ازبکستان در روز سه شنبه ۲۷ آبان و حضور متعدد ملی پوشان در تیم های تراکتور تبریز و پرسپولیس و با عنایت به اینکه تیم تراکتور تنها نماینده فوتبال کشورمان در لیگ نخبگان آسیاست که می بایستی در روز دوشنبه به مصاف تیم نسف قارشی برود و موفقیت تیم تراکتور در رقابت های لیگ نخبگان می تواند تاثیر مستقیم و به سزایی در تعیین تعداد سهمیه آسیایی فوتبال کشورمان داشته باشد، مسابقه دو تیم تراکتور و پرسپولیس در روز جمعه ۳۰ آبان ماه در مرحله یک شانزدهم جام حذفی به تعویق می افتد که زمان برگزاری این دیدار متعاقباً اعلام خواهد شد.