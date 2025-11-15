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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۵۲

معقولی: تداوم ابرناکی تا دوشنبه؛ سامانه بارشی جدید وارد گلستان می شود

معقولی: تداوم ابرناکی تا دوشنبه؛ سامانه بارشی جدید وارد گلستان می شود

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از تداوم شرایط ابری و مه‌آلود در استان و ورود یک سامانه ناپایدار از عصر دوشنبه خبر داد.

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به آخرین خروجی نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: امروز در بیشتر نقاط استان شاهد ابرناکی، مه‌آلودگی و در برخی ساعات وقوع پدیده گرد و غبار خواهیم بود.

به گفته وی، احتمال بارش‌های خفیف و پراکنده نیز در برخی مناطق دور از انتظار نیست.

معقولی ادامه داد: این شرایط جوی کمابیش فردا نیز برقرار خواهد بود، اما از عصر و شب دوشنبه با ورود سامانه ناپایدار، بارش باران همراه با رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در نواحی مرتفع استان نیز احتمال بارش پراکنده برف وجود دارد.

این کارشناس هواشناسی همچنین از تشدید مه‌آلودگی و وزش باد در زمان فعالیت سامانه جدید خبر داد و گفت: ناپایداری‌های جوی تا صبح سه‌شنبه در استان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6656780

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