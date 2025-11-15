هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای بارش و احتمال تگرگ در کرمانشاه

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۲۵ که در تاریخ چهارشنبه ۲۱ آبانماه سال ۱۴۰۴ صادر شد، آخرین بررسیها نشان میدهد سامانه بارشی مورد اشاره نسبت به پیشبینیهای اولیه تقویت شده است و بخشهای وسیعی از استان را طی روزهای آینده در بر خواهد گرفت. به همین دلیل سطح هشدار هواشناسی به نارنجی تغییر میکند.
وی افزود: این سامانه از شنبه ۲۴ آبانماه تا صبح دوشنبه ۲۶ آبانماه فعال خواهد بود و مخاطراتی از جمله بارندگیهای قابلتوجه، وزش باد نسبتاً شدید، رعد و برق و احتمال وقوع تگرگ را به همراه دارد.
به گفته زورآوند، نیمهغربی و مناطق شمالی استان بیشترین تأثیر را از این سامانه خواهند پذیرفت و شهرستانهای پاوه، روانسر، جوانرود، ثلاث باباجانی، سرپلذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب، کرمانشاه، ماهیدشت، اسلامآباد غرب و دالاهو در محدوده اثر این سامانه قرار دارند.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه این شرایط جوی میتواند منجر به لغزندگی جادهها شود، گفت: در روزهای نخستین بارندگی پس از دورهای طولانی از خشکی، ذرات چرب باقیمانده بر سطح جادهها با آب ترکیب میشود و احتمال وقوع حوادث رانندگی را افزایش میدهد؛ بنابراین رانندگان باید احتیاط لازم را در تردد بهویژه در محورهای برونشهری داشته باشند.
وی ادامه داد: از دیگر اثرات محتمل این سامانه میتوان به آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیلها، احتمال برخورد صاعقه و خسارت به محصولات کشاورزی و باغی اشاره کرد.
زورآوند خاطرنشان کرد: ادارهکل هواشناسی از تمامی شهروندان و دستگاههای اجرایی میخواهد با رعایت توصیههای ایمنی و فنی میزان خسارات احتمالی را به حداقل برسانند.
وی در همین راستا توصیه کرد رانندگان در روزهای بارانی با رعایت سرعت مطمئنه حرکت کرده و شهروندان نسبت به پاکسازی کانالها و آبراههها برای تسریع در خروج آبهای سطحی اقدام کنند. همچنین، از کوهنوردی و اقامت در ارتفاعات خودداری شود و کشاورزان نیز نسبت به انتقال سریع محصولات و دامها به اماکن سرپوشیده اهتمام ورزند.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: دستگاههای اجرایی باید آمادگی لازم برای مقابله با شرایط جوی را داشته باشند و از طریق رسانههای محلی، اطلاعرسانی بهروز و دقیق به مردم انجام گیرد تا اقدامات پیشگیرانه بهموقع صورت پذیرد.
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