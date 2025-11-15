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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۲۳

هواشناسی: اصفهان سرد می‌شود

هواشناسی: اصفهان سرد می‌شود

اصفهان- رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان از کاهش محسوس میانگین دما در سراسر این استان طی ۲۴ ساعت پیش رو خبرداد.

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت پیش رو بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، اظهار کرد: بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن به چهار درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی اضافه کرد: بوئین میاندشت با کمینه دمای سه درجه سلسیوس زیر صفر و چوپانان با بیشینه دمای ۲۵ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرم‌ترین نقاط استان طی ساعات پیش رو خواهند بود.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: طی امروز شنبه تا اواسط یکشنبه انتظار جوی ناپایدار به صورت افزایش ابر، گاهی وزش باد و در مناطق نیمه غربی بارش باران ملایم و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف پیش بینی می‌شود.

امینی افزود: اوج فعالیت سامانه امروز در مناطق غربی و جنوبی استان است.

کد مطلب 6656700

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    نظرات

    • نعمت الله رحیمی IR ۲۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      4 0
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      نظر بنده نسبت به گزارشات هوا شناسی استان منفی میباشد چون درست از کار درنمیاد
    • افسانه زاینده رودی که شد چاله رود IR ۰۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      3 0
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      درود با افزایش آلودگی و موج گرمایی که از گور کربن برخاسته در زمین آنچه پیش روست جالب نیست از اینکه یا بارشی در کار نیست یا چنان هست که فقط موجب تخریب خواهد بود واین حاصل دسترنج آدم اشرف مخلوقات هست آیا براستی ما اشرف مخلوقاتیم با این کند ذهنی هیچ موجودی دست به نابودی خود با آگاهی نمی‌زند ما با خود چه میکنیم فرزندان ما آنچه را ما دیده آیم نخواهند دید آنان فقط بر کشتی که ما ساخته ایم سوارند و راه فراری جز فرمان امواج ندارند با بی عقلی خودخواهی پیش بسوی نابودی

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