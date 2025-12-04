به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجرب صبح پنجشنبه در گردهمایی مدیرانکل و معاونان معدنی وزارت صمت، بر ضرورت تجمیع دیدگاههای تخصصی استانها برای ارتقای سیاستگذاری در بخش معدن تأکید کرد.
وی با بیان اینکه همسویی سیاستهای کلان با نحوه اجرای آنها در استانها، زمینهساز ایجاد جهشی پایدار و امیدآفرین در حوزه معدن و صنایع معدنی خواهد بود، گفت: این همافزایی میتواند اهداف بلندمدت کشور را در مسیر توسعه معدنی محقق کند.
مدیرکل صمت فارس همچنین این گردهمایی را بستری مؤثر برای تبادل نظر و بررسی دقیق چالشها و ظرفیتهای توسعهای توصیف کرد و افزود: هر استان تجربهها و مشکلات مختص به خود دارد و پرداختن به آنها، مسیر تصمیمگیری ملی را واقعبینانهتر میسازد.
در ادامه نشست، مدیران استانی گزارشهایی جامع از آخرین وضعیت معادن، الزامات توسعه و چالشهای مرتبط با اکتشاف، بهرهبرداری، فرآوری، محیط زیست، جذب سرمایهگذار و مسائل حقوقی ارائه کردند.
