به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد با تاکید بر اهمیت تفیض اختیارات به استانداران اظهار کرد: اگر استانداران بتوانند با اختیارات کافی و کامل امورات و مشکلات هر استانی را پیگیری کنند، بسیاری از مسائل به سهولت و سرعت بیشتری حل خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: استاندار هر استانی تمرکز و تسلط بیشتری بر امتیازات، محدودیت‌ها و امکانات استان خود دارد لذا بهتر می‌تواند راه حل برون رفت از مشکلات را پیدا و اجرایی کند.

وی با اشاره به تأمین مشکل آب مشهد تاکید کرد: یکی از راه‌های تأمین آب استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه استان هست که می‌توان با برنامه ریزی و سرمایه گذاری‌های مناسب این مشکل را نیز حل کرد.