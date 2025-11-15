جزئیات دریافت کارت‌ پانزدهمین آزمون سنجش مهارت‌ زبان فارسی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی (سامفا) روز جمعه ۳۰ آبان ماه سال ۱۴۰۴ شمسی، برابر با ۲۱ نوامبر سال ۲۰۲۵ میلادی و ۳۰ جمادی الاول سال ۱۴۴۷ قمری در داخل کشور شامل شهرهای: تهران، اصفهان، سنندج، مشهد (فقط در نوبت صبح) و خارج از کشور در کشورهای عراق (شهرهای نجف اشرف، بصره، کربلا، بغداد، کوت)، ارمنستان (ایروان)، پاکستان(راولپندی) و لبنان (بیروت) (در نوبت‌های صبح و بعدازظهر) برگزار خواهد شد.

کارت‌ شرکت در آزمون متقاضیان‌ این آزمون‌ بر اساس‌ مندرجات‌ بند «الف‌» این‌ اطلاعیه‌ بر روی درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد و متقاضیان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالی باید مطابق بند «ب» همین اطلاعیه اقدام کنند. آدرس محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج شده است.

این آزمون در حوزه های داخل کشور بصورت الکترونیکی و در خارج از کشور به روش مبتنی بر کاغذ برگزار خواهد شد. زمان شروع ‌آزمون به شرح ذیل است:

۱-آزمون در داخل کشور راس ساعت ۹:۰۰ صبح شروع خواهد شد.

۲-آزمون در حوزه‌های خارج از کشور، نوبت صبح در ساعت ۹:۰۰ ‌و نوبت بعدازظهر در ساعت ۱۴:۰۰ به وقت ایران شروع خواهد شد.

الف) نحوه‌ و زمان پرینت برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون

کارت‌های‌ شرکت در آزمون‌ متقاضیان به همراه برگ راهنمای شرکت در آزمون از روز سه‌شنبه ۲۷ آبان تا پنج‌شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

متقاضیان برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش مراجعه کرده و با وارد کردن شماره سریال کارت اعتباری ثبت‌نام (۱۲ رقمی) و یا شماره پرونده و کدپیگیری ثبت‌نام (۱۶ رقمی) و شماره گذرنامه، یک نسخه پرینت از برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون تهیه کنند.

متقاضیان حوزه‌های خارج از کشور لازم است برای دریافت کارت شرکت در آزمون خود در روز پنج‌شنبه ۲۹ آبان به آدرس مندرج در جدول شماره ۲ بند «ب» این اطلاعیه مراجعه کنند.

ب) رفع نقص کارت شرکت در آزمون:

چنانچه متقاضیان مغایرتی در اطلاعات ثبت‌نامی خود با مندرجات کارت شرکت در آزمون مشاهده کردند باید موارد اصلاحی را حداکثر تا تاریخ اول آذرماه ۱۴۰۴ از طریق سیستم پاسخ‌گویی به نشانی: https://request.sanjesh.org ارسال کنند.

همچنین درصورت وجود مغایرت در عکس روی کارت لازم است با همراه داشتن دو قطعه عکس در صبح روز جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴ و قبل از برگزاری آزمون، به مسئول برگزاری این آزمون (با توجه به جدول اعلام شده) مراجعه کنند تا نسبت به بررسی موضوع اقدام شود.

یادآوری مهم: متقاضیان حوزه‌های داخل کشور که شماره پرونده و کدپیگیری ثبت‌نام خود را فراموش کرده‌اند، می‌توانند برای دریافت شماره پرونده با شماره تلفن ۳۶۲۷۰۰۹۴ با پیش شماره ۰۲۶ تماس حاصل کنند.

متقاضیان حوزه های داخل کشور در صورتی که مشکلی در پرینت کارت خود مشاهده کردند برای پیگیری لازم است با شماره تلفن ۳۶۲۷۰۰۹۴ با پیش شماره ۰۲۶ تماس حاصل کنند. متقاضیان حوزه‌های خارج از کشور لازم است، برای رفع نقص احتمالی کارت شرکت در آزمون خود در روز پنج‌شنبه ۲۹ آبان به آدرس مندرج در جدول اعلامی مراجعه کنند.

جدول شماره ۱ شامل استان، شهر و کشور محل برگزاری آزمون و جدول شماره ۲ شامب آدرس محل رفع نقص کارت و برگزاری آزمون متقاضیان خارج از کشور در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده است.