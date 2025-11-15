به گزارش خبرگزاری مهر، پطرس ترابی در رابطه با این خبر گفت: در مرحله اول نصب تجهیزات، سرندهای دستگاه پردازش که وظیفه جداسازی و تفکیک انواع زبالههای شهری را دارند نصب شد. این دستگاهها به گونهای طراحی شدهاند که میتوانند زبالهها را بر اساس اندازه و نوع مواد تفکیک کنند، که گامی مؤثر در بهبود فرآیند بازیافت و کاهش حجم زبالههای دفنشده خواهد بود.
وی ادامه داد: این کارخانه با ظرفیت پردازش روزانه ۲۵۰ تن زباله، میتواند نقش مهمی در کاهش مشکلات زیستمحیطی و بهبود مدیریت پسماند شهری ایفا کند.
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس همچنین خاطرنشان کرد: نصب سایر تجهیزات این کارخانه در مراحل بعدی انجام خواهد شد و پیشبینی میشود که این پروژه تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد.
گفتنی است، این پروژه با هدف ارتقا کیفیت خدمات مدیریت پسماند در بندرعباس و کمک به حفظ محیط زیست در حال اجرا است و انتظار میرود تأثیرات مثبتی بر کاهش آلودگی محیطی و بهبود فرآیند دفع پسماندها داشته باشد.
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