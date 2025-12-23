توقیف ۶ دستگاه خودرو به دلیل تخلیه غیرمجاز زباله در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، پطرس ترابی اظهار کرد: بر اساس توافقات صورت‌گرفته، صنایع غرب بندرعباس موظف هستند که زباله‌های خود را تنها به سایت دفع پسماندهای شهری شهرداری بندرعباس منتقل کنند. اما برخی رانندگان خودروهای حمل کننده زباله، برخلاف این دستورالعمل، زباله‌ها را در مکان‌های دیگری تخلیه می‌کردند.

ترابی ادامه داد: با پیگیری‌های واحد حقوقی سازمان مدیریت پسماند و بر اساس مواد ۱۶ و ۲۰ قانون مدیریت پسماندها، این تخلفات شناسایی و با صدور حکم از دادستانی، خودروهای متخلف توقیف شدند.

وی تأکید کرد: این اقدام در راستای حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی صورت گرفته است و تخلفات مشابه نیز با جدیت پیگیری خواهد شد.

این مقام مسئول در پایان گفت: صنایع و شرکت‌های غرب بندرعباس ضمن عقد قرارداد با سازمان مدیریت پسماند باید پسماندها را تنها به محل تعیین شده از سوی شهرداری به نشانی؛ جاده تازیان، بالاتر از روستای جمال احمد (سایت دفع پسماندهای شهری شهرداری بندرعباس) منتقل کنند.