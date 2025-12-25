پیشرفت ۴۰ درصدی طرح جایگزینی مدارس سنگی در ۱۵ استان کشور

مهدی هاتف مدیرعامل شرکت اسکان ایران و مسئول پروژه‌های عمرانی و زیرساختی بنیاد علوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح رویکرد جدید بنیاد علوی در حوزه عمران و خدمات‌رسانی به مناطق محروم گفت: بنیاد علوی در دوره اخیر به جای پراکندگی موضوعی، بر پروژه‌های زیربنایی و اثربخش در حوزه‌هایی مانند اشتغال، آموزش و سلامت متمرکز شده است.

وی با اشاره به اینکه پیش‌تر فعالیت‌ها محدود به چند منطقه جغرافیایی مانند قلعه‌گنج بود، افزود: اکنون مأموریت‌ها گسترده‌تر شده اما نوع پروژه‌ها هدفمندتر و بر اساس سیاست‌های ابلاغی تعریف می‌شود.

هاتف یکی از برنامه‌های محوری بنیاد را «حذف و جایگزینی مدارس سنگی» عنوان کرد و گفت: در کشور بانک اطلاعاتی دقیقی از مدارس ناایمن وجود نداشت و آمار اولیه حدود هزار مدرسه تخمین زده می‌شد، اما ما ۳۰۰ مدرسه اولویت‌دار را شناسایی کردیم که بیش از ۱۱۰۰ کلاس را شامل می‌شود.

وی افزود: این مدارس عمدتاً در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور قرار دارند که طی سال‌های گذشته به دلیل جمعیت پایین یا دشواری دسترسی در اولویت نوسازی نبودند. ملاک ما برای انتخاب، برخورداری حداقل ۲۰ دانش‌آموز و عدم قرار داشتن روستا در مسیر تخلیه بوده است.

مسئول پروژه‌های عمرانی و زیرساختی بنیاد علوی اعلام کرد: فرایند شناسایی از آذر ۱۴۰۲ آغاز و عملیات اجرایی از ابتدای امسال شروع شده است. اکنون حدود ۴۰ درصد پروژه پیشرفت دارد؛ ۲۳۰ کلاس تا اول مهر تحویل شده و بقیه مدارس نیز تا پایان امسال از نظر عمرانی تکمیل می‌شود. افتتاح رسمی آنها برای اول مهر سال آینده برنامه‌ریزی شده است.

مدیرعامل شرکت اسکان ایران تأکید کرد: این اقدام با همکاری سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در حال انجام است و یکی از گسترده‌ترین برنامه‌های محرومیت‌زدایی آموزشی در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.