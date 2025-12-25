  1. جامعه
پیشرفت ۴۰ درصدی طرح جایگزینی مدارس سنگی در ۱۵ استان کشور

مسئول پروژه‌های عمرانی بنیاد علوی از پیشرفت ۴۰ درصدی طرح ملی جایگزینی مدارس سنگی در مناطق صعب‌العبور کشور خبر داد .

مهدی هاتف مدیرعامل شرکت اسکان ایران و مسئول پروژه‌های عمرانی و زیرساختی بنیاد علوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح رویکرد جدید بنیاد علوی در حوزه عمران و خدمات‌رسانی به مناطق محروم گفت: بنیاد علوی در دوره اخیر به جای پراکندگی موضوعی، بر پروژه‌های زیربنایی و اثربخش در حوزه‌هایی مانند اشتغال، آموزش و سلامت متمرکز شده است.

وی با اشاره به اینکه پیش‌تر فعالیت‌ها محدود به چند منطقه جغرافیایی مانند قلعه‌گنج بود، افزود: اکنون مأموریت‌ها گسترده‌تر شده اما نوع پروژه‌ها هدفمندتر و بر اساس سیاست‌های ابلاغی تعریف می‌شود.

هاتف یکی از برنامه‌های محوری بنیاد را «حذف و جایگزینی مدارس سنگی» عنوان کرد و گفت: در کشور بانک اطلاعاتی دقیقی از مدارس ناایمن وجود نداشت و آمار اولیه حدود هزار مدرسه تخمین زده می‌شد، اما ما ۳۰۰ مدرسه اولویت‌دار را شناسایی کردیم که بیش از ۱۱۰۰ کلاس را شامل می‌شود.

وی افزود: این مدارس عمدتاً در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور قرار دارند که طی سال‌های گذشته به دلیل جمعیت پایین یا دشواری دسترسی در اولویت نوسازی نبودند. ملاک ما برای انتخاب، برخورداری حداقل ۲۰ دانش‌آموز و عدم قرار داشتن روستا در مسیر تخلیه بوده است.

مسئول پروژه‌های عمرانی و زیرساختی بنیاد علوی اعلام کرد: فرایند شناسایی از آذر ۱۴۰۲ آغاز و عملیات اجرایی از ابتدای امسال شروع شده است. اکنون حدود ۴۰ درصد پروژه پیشرفت دارد؛ ۲۳۰ کلاس تا اول مهر تحویل شده و بقیه مدارس نیز تا پایان امسال از نظر عمرانی تکمیل می‌شود. افتتاح رسمی آنها برای اول مهر سال آینده برنامه‌ریزی شده است.

مدیرعامل شرکت اسکان ایران تأکید کرد: این اقدام با همکاری سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در حال انجام است و یکی از گسترده‌ترین برنامه‌های محرومیت‌زدایی آموزشی در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

