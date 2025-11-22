به گزارش خبرگزاری مهر، صادق توسلی، رئیس مرکز هماهنگی حرکت‌های مردمی و جهادی بنیاد علوی در پیش رویداد مربیان باشگاه نوجوانان علوی، گفت: دانش آموز از طریق چالش‌های واقعی که با تجربه میدانی با آنها درگیر می‌شود خود را در یک موقعیت شبیه سازی شده برخی از مسائل اجتماعی واقعی می‌بیند و آنجا باید بتواند قدرت حل مسئله، قدرت شناسایی و قدرت شبکه سازی را با استفاده از تفکر سیستمی و نگاه راهبردی به دست بیاورد.

توسلی؛ در حاشیه برگزاری این پیش رویداد که ویژه مربیان استان تهران و مرکزی است و در اردوگاه امام خمینی رحمت الله شهر لواسان در حال برگزاری است گفت: در مرکز حرکت هماهنگی‌های مردمی و جهادی یک سرفصل ویژه، خاص و طراحی شده برای دانش آموزان مناطق هدف بنیاد علوی داریم که در قالب اردوهایی که با هدف توانمندسازی و با هدف مهارت آموزی برای آنها طراحی شده، برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: ما درصدد این هستیم که دانش آموزان را نسبت به مسائلی که در مناطق محروم با آن مواجه هستند از موضوعات اقتصادی و اجتماعی گرفته تا موضوعات فرهنگی- آگاه و برای نقش آفرینی و آن مسائل توانمند کنیم.

وی در مورد فرایند پیشرفت اردوهای رویداد «برپا» اظهار کرد: ما اردوهای یک روزه مان را از شهریور ۱۴۰۴ با استان زنجان شروع کردیم. این اردوهای یک روزه که تحت عنوان اردوهای شناسایی نامگذاری شده، برای شناسایی دقیق دانش آموزان مناطق هدفی است که می‌خواهیم این دوره‌های توانمندسازی را برای آن‌ها برگزار کنیم.

رئیس مرکز هماهنگی حرکت‌های مردمی و جهادی بنیاد علوی در ادامه توضیح داد: فرایند این اردوها به این صورت است که دانش آموز در طول یک روز بر اساس سناریویی که مربیان همان استان، متناسب با اقتضائات و ظرفیت استان مذکور طراحی کردند، وارد جریانی می‌شود که می‌تواند استعدادها، توانمندی‌ها، قابلیت‌ها و شایستگی‌هایش را بروز دهد.

وی ادامه داد: در همین راستا، مربیان ما از قِبَل مشارکت دانش آموز در چالش‌ها و رویدادهایی که در آن برنامه تعریف شده است، می‌توانند دانش آموزان مستعد و دانش آموزانی که آستانه مورد نظر برای ورود به رویداد ملی دارند را شناسایی کنند.

این مسئول فرهنگی ادامه داد: ما این جریان را با استان زنجان شروع کردیم، استان خراسان جنوبی استان دوم بود. قم و خوزستان هم استان‌های بعدی بودند و الان در پیش رویداد استان‌های تهران و مرکزی هستیم.

توسلی گفت: ما این رویداد را طراحی کردیم، در همین راستا مربیان این استان‌ها به یک اردوی دو روزه دعوت شدند تا آشنایی بیشتری با این مدل پیدا کنند تا هماهنگی قبل از برگزاری اردو را با هم انجام دهند و ان شالله آن برنامه‌ای که قرار است در این استان‌ها برگزار شود با هماهنگی بالاتر و نظم بهتری انجام شود، در ضمن مطالبی که در دوره خرداد ماه برای مربیان گفته شده است دوباره برایشان مرور شود و آن‌ها را کارگاهی تر با همکاری و هماهنگی بیشتری بتوانند پیاده سازی کنند.

رئیس مرکز هماهنگی حرکت‌های مردمی و جهادی بنیاد علوی در ادامه تاکید کرد: از هر ۲ هزار نفری که در اردوی شناسایی شرکت می‌کنند به نسبت سه به یک از دانش آموزانی که استعداد خود را بروز داده و می‌توانند شایستگی‌های مورد نظر ما را به نمایش بگذارند و مربیان ما احراز کنند وارد رویداد ملی می‌شوند، در رویداد ملی برنامه ما، برنامه توانمندسازی دانش آموزان است که آنها را آماده نقش آفرینی اجتماعی برای مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در مناطق محروم می‌کند.

وی ادامه داد: ما دانش آموزانی که امکان ورود به رویداد ملی برایشان فراهم نمی‌شود را هم رها نمی‌کنیم و برای آنها هم دوره‌هایی برگزار می‌کنیم و مجدداً فرصت‌هایی را برایشان ایجاد می‌کنیم که بتوانند خودشان را به این نقطه برسانند و در رویدادهای بعدی طی تعامل مستمری که با دانش آموز داریم، این فرصت مجدد به او داده می‌شود، هم در قالب پلتفرمی که طراحی شده و دانش آموز در آن پلتفرم حضور دارد و مستمراً برایش چالش‌هایی تعریف می‌شود که باید انجام بدهد و هم ارتباطی که خود مربی در میدان با دانش‌آموز برقرار می‌کند.

وی درباره خروجی رویداد ملی برای دانش آموزان منتخب اظهار کرد: در رویداد ملی، دانش آموز هم زیر نظر مربی و در حضور اساتید ارزشمندی که در دوره تشریف دارند و هم از طریق چالش‌های واقعی که با تجربه میدانی با آنها درگیر می‌شود خودش را در یک موقعیت شبیه سازی شده از برخی از مسائل اجتماعی واقعی می‌بیند و آنجا باید بتواند قدرت حل مسئله و قدرت شناسایی و تشخیص ریشه‌های مسئله، قدرت شبکه سازی را با استفاده از تفکر سیستمی نگاه مسئله محور و نگاه راهبردی به دست بیاورد.

توسلی اضافه کرد: همچنین دانش آموز باید بتواند با مجموعه ابزارهایی که ما در اختیارش قرار می‌دهیم برای آن مسئله مشخصی که با آن روبرو است یک نقش آفرینی پر رنگ انجام دهد که بعد در موقعیت واقعی که در اجتماع با آن مواجه می‌شود - به جهت اینکه یک بار موقعیت شبیه سازی شده تجربه اش کرده بتواند مؤثرتر و دقیق‌تر آن را انجام دهد.

رئیس مرکز هماهنگی حرکت‌های مردمی و جهادی بنیاد علوی بیان کرد: این رویداد از این جهت مهم است که برای ما فرصتی فراهم شده که مجدداً بتوانیم بامربیانمان که ارکان پیاده‌سازی این مدل و الگو هستند ارتباط بگیریم. درضمن محتوای این رویداد در بستری تعاملی به آدرس barpairan.ir برای مربیان استان تهران و مرکزی به صورت آنلاین و آفلاین قابل دسترس است و ان شاالله با فاصله کوتاهی محتوای این دوره نیز در دسترس خواهد بود.