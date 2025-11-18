حماس: جهان به جای همسویی با جلاد از قربانی حمایت کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز (سه شنبه) با صدور بیانیه‌ای، عملیات قهرمانانه زیرگیری با خودرو و حمله با سلاح سرد در نزدیکی شهرک «گوش عتصیون» در جنوب بیت‌لحم را ستود و آن را پاسخی طبیعی به تلاش‌های رژیم اشغالگر برای از بین بردن آرمان فلسطین و همچنین افزایش سرکوب و تجاوزگری نظامیان اشغالگر و شهرک‌نشینان در کرانه باختری و قدس، شامل قتل، بازداشت، تخریب، شهرک‌سازی و یورش‌های بی‌وقفه، دانست.

حماس در این بیانیه تأکید کرد که ادامه تجاوزات جنایتکارانه علیه ملت فلسطین، تلاش‌ها برای تحمیل واقعیت‌های جدید در نوار غزه، و تداوم طرح‌های یهودی‌سازی و الحاق در کرانه باختری، بدون رویارویی و واکنش میدانی نخواهد گذشت.

این جنبش بیان کرد: ملت ما حق مقاومت در برابر اشغالگری و پاسخ به جنایات و نقض قوانین آن را دارد، و این عملیات چیزی جز نتیجه اجتناب‌ناپذیر اصرار رژیم اشغالگر بر تجاوزگری‌هایش علیه ملت، سرزمین و مقدسات ما نیست.

حماس بار دیگر تأکید کرد که ملت فلسطین به پایداری خود و پافشاری بر حقوق مشروعش ادامه خواهد داد و تمام تلاش‌ها برای از بین بردن آرمان و طرح‌های آواره‌سازی را شکست خواهد داد.

این جنبش همچنین نسبت به خطرناک شدن وضعیت میدانی در صورت تداوم سرکوب و ستمگری رژیم اشغالگر هشدار داد و بار دیگر از جامعه بین‌الملل خواست تا برای توقف جنایات مستمر اشغالگران، اقدام و فشار وارد کند.

حماس در پایان بیانیه خود آورده است: جهان باید از قربانی حمایت کند، به جای اینکه با جلاد همراهی کند.